Obilet Fransalı şirkete satıldı! Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı

28 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:52

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan uçak ve otobüs bileti satışı yapan Obilet, Fransa'nın dev şirketlerinden Comuto SA tarafından alındı. Temmuz ayında yapılan başvuruyu Rekabet Kurulu onaylandı.

Popüler seyahat bileti satış platformu Obilet'in yeni sahibi Fransa'nın devi BlaBlaCar oldu. 2021'de kurulan Obilet, 2021'de rakibi Biletall'ı satın alarak büyüdü. İlerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. İŞLEM UYGUN BULUNDU Rekabet Kurulu'nun konu hakkında yaptığı açıklamada "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi. Devrealma işlemlerinin gelecek günlerde sona ermesi bekleniyor. SATIŞ ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ KAPSADI Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini ifade etti. Ancak, Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti. İlgili Haberler İslam Memiş, altından daha çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "2025'in şampiyonu olacak" Reklam etlerine dikkat! Kasaplar Odası'ndan ucuz et uyarısı Emekliler dikkat! Emlak vergisi için ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz: Dikkat çeken 5 yıl detayı