Obilet Fransalı şirkete satıldı! Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan uçak ve otobüs bileti satışı yapan Obilet, Fransa'nın dev şirketlerinden Comuto SA tarafından alındı. Temmuz ayında yapılan başvuruyu Rekabet Kurulu onaylandı.
Popüler seyahat bileti satış platformu Obilet'in yeni sahibi Fransa'nın devi BlaBlaCar oldu. 2021'de kurulan Obilet, 2021'de rakibi Biletall'ı satın alarak büyüdü. İlerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
İŞLEM UYGUN BULUNDU
Rekabet Kurulu'nun konu hakkında yaptığı açıklamada "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifadelerine yer verildi. Devrealma işlemlerinin gelecek günlerde sona ermesi bekleniyor.
SATIŞ ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ KAPSADI
Rekabet Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini ifade etti. Ancak, Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.