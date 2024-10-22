Ocak 2025 emekli ve memur maaş zammı için ilk defa o rakam telaffuz edildi! Kuruşu kuruşuna belli oldu

22 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:23

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıkları ocak ayında zamlanacak. Milyonları ilgilendiren zam için geri sayım başladı. Emekli ve memur zammında en yüksek tahmin tahmin geldi. Enflasyon maaş zamlarında en güçlü veri olacak. Bu kapsamda zam oranları için en güçlü ipucu da geldi. İşte ocak 2025 emekli zammı ve memur maaş zammı için kritik hesap.

3600 ek gösterge için yeni çalışma: Kapsam genişliyor, herkes sevinecek

3600 ek gösterge için yeni çalışma: Kapsam genişliyor, herkes sevinecek

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zam alacakları günü iple çekiyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı temmuz döneminde yüzde 19.31 olurken emekli maaş zammı yüzde 24.73 olmuştu. Yeni yılda yapılacak zam oranları ise merak konusu oldu. İşte masadaki en güçlü tahminler.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAK ZAMMINI BEKLİYOR

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Ocak 2025 zammı yaklaşırken zam oranlarına dair ipuçları da belirmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar zam almaya hak kazanacak.

3 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR

Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak ek zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının 3. enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

YENİ YILDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 oldu.

Buna göre;

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,53,

Memur zammı da yüzde 5,03 enflasyon farkı ile yüzde 11,33 olacak.

En düşük memur maaşı 43.647 liraya, memur emeklisi de 19.580 lira olacak.

Bu rakam en yüksek beklenti olarak kayda geçti.

AA Finans anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 43,23 oldu.

Buna göre,

SSK ve Bağ-Kur için yüzde 14,83’ü,

Memur ve memur emeklisi için 4,39 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 10,65 zam alacak.

En düşük memur maaş tahmini 43.381 TL, en düşük memur emeklisi maaş tahmini 19.461 TL oldu.

Reuters ekonomistleri yıl sonu TÜFE verisinin yüzde 42,95 oldu.

Buna göre,

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,60 olacak.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 4,18 ve zam oranı da yüzde 10,43 olacak.

En düşük memur maaş tahmini 43.294 TL, en düşük memur emeklisi maaş tahmini 19.422 TL olacak.

Finansal Kurumlar Birliği’nin yıl sonu tahmini yüzde 45,24 oldu.

Buna göre;