Ocak 2025 emekli zammı için oran verdi! Yeni emekli maaşı ortaya çıktı

05 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:56

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. Uzmanların yaptığı enflasyon hesaplamaları ile ocak 2025 emekli zammı için tablo netleşiyor. SGK Uzmanı Melis Elmen, son yaptığı hesaplama ile yeni yılda emekli zammının ne kadar olacağını duyurdu. İşte yeni yılda SSK ve BağKur emeklilerine verilecek oran.

SSK ve BağKur emeklileri dört gözle yeni yıl emekli zammını bekliyor. Zorlaşan yaşam koşulları temmuzda uygulanan emekli aylıklarını gün geçtikçe yetersiz kılıyor. Gözler yeni uygulanacak emekli maaşı zamlarına çevrildi. SGK Uzmanı Melis Elmen, açıklanan son verilerle yaptığı hesaplamasını paylaşarak ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini açıkladı.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği enflasyona bağlı olarak şekillenecek. Son olarak gelen temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verileri tabloyu netleştirmeye başladı. Kesin emekli zammı oranları eylül, ekim, kasım ve aralık ayların gelecek enflasyon verileriyle netleşecek olsa da Merkez Bankası ve ekonomistlerin önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentileri SGK ve BağKur emeklilerine 2025 yılında verilecek zam oranının kemik halini ortaya çıkarıyor.

GARANTİ EMEKLİ ZAM ORANI ORTAYA ÇIKTI

SGK Uzmanı Melis Elmen, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin şu hesaplamayı yaptı;

“TÜİK temmuz ayını 3,23; ağustos ayını 2,47 olarak duyurdu. Toplamına göre yüzde 5,78’lik bir zam garanti. Oran tabi bunun üstünde olacak. Diğer 4 aylık enflasyon rakamları açıklandıktan sonra hem yıllık enflasyon açıklanmış olacak hem de emekli aylıklarına gelecek zam ortaya çıkacak. TÜİK’in enflasyonu yüzde 50,52 arasında. En az yüzde 15, yüzde 20 gibi bir zam bekliyoruz."