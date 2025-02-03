Ocak ayı üretici enflasyonu belli oldu

03 Şubat 2025 10:18 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 27,20 artarken aylık yüzde 3,06 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,50 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,60 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,40 artış, imalatta yüzde 27,60 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,20 artış ve su temininde yüzde 54,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 37,42 artış, enerjide yüzde 18,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,61 artış olarak gerçekleşti.