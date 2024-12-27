Ocak ayında elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

27 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 yılında vatandaşa 431 milyar TL'lik fatura desteği sağladıklarını açıkladı. Elektrik ve doğala ocak ayında zam yapmayı düşünmediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, şubat ayında yeni tarifeye geçileceğini de belirtti.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, yeni yılın ilk ayında enerji fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini söyledi. Türkiye'nin doğal gaz depolarının tamamına yakınının dolu olduğunu ifade eden Bayraktar, Suriye'deki doğal gaz ve petrol kaynaklarıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

"ENERJİ FİYATINI TUTABİLDİĞİMİZ KADAR TUTUYORUZ"

Enerji fiyatlarının maliyetler üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Biz tutabildiğimiz kadar enerji fiyatlarını tutuyoruz, ama enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahvenin fiyatı da yüzde 10 artıyor. Halbuki bunun içerisinde elektrik yüzde 2 ya da yüzde 3 payı var. Enerjinin payı neyse onun kadar zam yapılması lazım. Ancak bu fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA 431 MİLYAR LİRALIK ENERJİ DESTEĞİ

Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğal gaz faturaları üzerinden vatandaşa verdiği desteklere dikkat çekti. Çok ciddi bir destek programı sunduklarını belirten Bayraktar, "Özellikle pandemi döneminin getirdiği süreçte ekonomimizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumla ilgili ciddi bir destek programı. 2024’te şu ana kadar 431 milyar liralık fatura desteği vermişiz vatandaşlarımıza. Bunun 175 milyar lirası elektrik, 256 milyarı ise doğal gaz faturalarına doğrudan destek yapmışız. Bu 2025’te tabii aynen devam ederse daha da artacak” diye konuştu.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA YENİ TARİFE

Yapılan yeni bir düzenlemeyle tüketimi yüksek olan grupları destek kapsamından çıkarmaya karar verdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, destekleme sistemine ilişkin şu detayları verdi:

“Yıllık tüketimi 5 bin kilovat saati aşan tüketicilere maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdi 417 kilovat saat ve üzerinde tüketim olanlar için de artık onlar farklı bir kategoride. Toplam abonelerin yüzde 3’nü elektrik tarafında yüzde 3’nü etkileyecek, Şubat ayı içerisinde bu Şubat’ın sonunda belki söylemek lazım, faturalarda bunu abonelerin yüzde 3’ü hissedecek. Doğal gazda ise il bazlı bir model geliştirdik. Ortalama tüketimin üzerinde olan bir tüketim rakamının yine tam maliyet esaslı değil, daha yüksek bir fiyattan, yani bir kademelendirme doğal gazda."

DOĞAL GAZ DEPOLARININ YÜZDE 90’I DOLU

Türkiye’nin doğal gaz depolarının yüzde 90’ların üzerinde dolu olduğunu da belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Kışın inşallah herhangi bir sıkıntı ön görmüyoruz. Yani İran her zamanki bilinmezliğini koruyor. Şu anda kontratın hem sadece yarısını alabiliyoruz. Kontrattaki teslimatın yarısı geliyor ama buna rağmen hani hem LNG altyapımızda hem depolarımızda bu kış için bir risk görmüyoruz" diye konuştu.

SURİYE’YE ENERJİ HEYETİ GİDİYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’deki enerji alt yapısının yeniden ayağı kaldırılmasıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Bayraktar, “Türkiye olarak şu anda Suriye’de 3 iletim hattı ve 4 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. İletim hatlarımız Çabonbey’e kadar elektrik taşıyor. Cumartesi veya pazartesi günü bir heyeti Suriye’ye göndermeyi planlıyoruz. Savaştan önce Suriye’deki 8 bin 500 megavat kurulu güç vardı. Bunun 5 bin 500’ü tahrip olmuş ve 3 bin megavatlık kısım kalmış. Suriye’de her şeye ihtiyaç var ama ilk önce alt yapının kurulması lazım” dedi.

"SURİYE PETROLÜ TÜRKİYE'DEKİ RAFİNERİLERE AÇILABİLİR"

Suriye'deki petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların yeniden inşası için kullanılmasıyla alakalı da bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Bayraktar, şu önemli bilgileri verdi:

“Muhataplarımıza bu anlamdaki yapabileceğimiz katkıları da söylemeyi düşünüyoruz. Özellikle Suriye'den Türkiye'ye bir petrol boru hattı ile Irak-Türkiye petrol boru hattının birleştirilmesi, Katar gazının Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınması gibi henüz olgunlaşması gereken konular var. Biz nasıl Gabar petrolünü 38 kilometrelik boru hattıyla İdil'e getirip Irak Türkiye Petrol hattına bağlıyorsak benzer şey yapılabilir. Ve dolayısıyla Suriye petrolü buradan da dünyaya veya işte Türkiye'deki rafinerilere açılabilir. Ama özellikle petrol ve doğal gaz yakın planda çalışabileceğimiz iki alan gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda Lübnan’a da Suriye üzerinden elektrik verme konusu gündeme gelebilir."