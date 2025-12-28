Ocak kira artışı ne zaman belli olacak? Konut iş yeri kira zam oranı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Ocak ayı kira zam oranı beklentisi yakından takip ediliyor.
Ocak ayında sözleşme yenileyecek olan mal sahipleri ve kiracılar yeni kira artış oranının yüzde kaç olacağını araştırıyor.
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı için kira artış oranı yüzde 35,91 olarak saptanmıştı.
Aralık ayı enflasyon verisi 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da duyurulacak.
Ocak ayı kira artış oranının yüzde 33-35 aralığında olması öngörülüyor.