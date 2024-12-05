Ocak zammı bekleyen emekli ATM önünde şoku yaşayacak! Özgür Erdursun uyardı: Tüm hesabınızı buna göre yapın

05 Aralık 2024 12:13 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:24

Emekli zam oranı 2025 tahminleri, 5 aylık enflasyon verisinin kesinleşmesinin ardından ardı sıra gelmeye başladı. Ocak'ta yeni SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı belli olacak. Emekli zam hesabında son durumu değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun önemli bir uyarıda bulundu. Deneyimli uzman, ocak ayında maaşını çekmeye çalışan emeklilerin başına gelecekleri teker teker anlattı. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranları ile en düşük emekli maaşı düzenlemeleri.

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Ünlü gazeteciden ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Ünlü gazeteciden ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

Emekli​ zammı için son günler yaklaşıyor. Enflasyon​ verileri ile netlik kazanacak memur ve emekli maaşlarında kafalar karıştı. Özellikle temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşında beklentiler yükseldi. Emekliler en düşük aylık için düzenleme talep ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik bir açıklama geldi. Erdursun, "Kartını ATM'ye sokan emekli şoke olacak" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIRILACAK MI?

Memur ve emekli, ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Kasım ayı enflasyonu 5 aylık net veriyi sunarken gözler aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

Bu noktada SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan en düşük emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Açıklamaları şöyle;

EMEKLİ MAAŞLARI VE ZAM​ ORANLARI BEKLENTİSİ ŞEKİLLENDİ

"5 aylık enflasyon verileri belli oldu yüzde 14.57 ama ben 3 Ocak'ta aralık enflasyonu açıklandığında yüzde 17 gibi enflasyon farkının verileceğini düşünüyorum. Geçen ay yapmış olduğumuz programlarda da ben 3 Ocak'ta 2025'te yüzde 17 gibi enflasyon farkı çıkar demiştim. SSK Bağkur'da memur ve memur emeklilerinde yüzde 12.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME ŞART

Bu farklar kök aylıklara verilecek. Kök maaşa yansıtıldıktan sonra 10 bin 700 liranın altında kök aylığı olan kişiler yine 12 bin 500 lirada kalacak. Bu nedenle Ocak ayında 12 bin 500 lira için ayrı bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

BANKAMATİKLERE GİDEN 3,5 MİLYON KİŞİ ŞOK YAŞAYACAK

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira. Büyük ihtimalle 15 bin lira olacak. 12 bin 500 lira diyelim ki 15 bin lira oldu, bu durumda da yüzde 17 kök aylıklarına enflasyon farkı aldıktan sonra o kişilerin aylığı kaç lira oluyorsa 15 bin liraya tamamlanacak.

Ama ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3 - 3,5 milyon kişi olacak. Direkt 12 bin 500 lirayı görecekler.

Bu nedenle ya ben zaten 12 bin 500 alıyordum yine 12 bin 500 lira diyecekler. Çünkü kök aylıklara yüzde 17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa yüzde 17 yansıdıktan sonra 10 bin 700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle aylıkları 12 bin 500 liranın altında kalacak.

Yüzde 17 enflasyon farkı herkesin cebine yüzde 17 olarak girmiyor. Bir düzenleme olmazsa kimi yüzde 5, kimi 0, kimi 10, kimi 13 - 15 zam alacak."

CEVDET YILMAZ'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin olarak "2018 yılında kanuni düzenlemeyle asgari emekli ücreti belirlendi. Bu uygulamayı AK Parti getirdi. Şu anda 12 bin 500 lira seviyesinde. En temel kuralımız enflasyona ezdirmeme kuralı. O kurallar mutlaka çalışacaktır. 12 bin 500 lirayla ilgili mutlaka değerlendirme yapılacaktır." dedi.