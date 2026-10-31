Ocak zammı ne kadar olacak, yeni maaşlar kaç TL’ye çıkacak? Polis, öğretmen, doktor, avukat ve memur maaşı hesaplaması 2027

2027 ocak zammı için geri sayım sürerken polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının yeni maaşları gündemdeki yerini aldı. AA Finans anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,64 olarak tahmin etmesiyle memur ve emekli maaşlarına yapılabilecek artışlar hesaplandı. Beklentinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,09, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8,03 zam alması öngörülüyor. Peki, ocak ayında polis, öğretmen, doktor, avukat ve mühendis maaşları kaç TL olacak? En düşük emekli aylığı ve memur maaşı ne kadar olacak?

OCAK 2027 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 21 ekonomist, ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,20 artmasını bekliyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,64 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü açıklaması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2026’nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10,09 olması öngörülüyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,09, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 8,03 olarak hesaplanıyor.

Söz konusu oranlar, mevcut enflasyon beklentisine dayanan hesaplamalardan oluşuyor. Kesin zam oranları, açıklanacak enflasyon verileri ve geçerli maaş artışı düzenlemeleri doğrultusunda netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 10,09 zam senaryosuna göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 928 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Memur maaşlarında yüzde 8,03’lük artış hesabına göre ise en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL’den 34 bin 58 TL’ye, en düşük memur maaşı da 70 bin 224 TL’den 75 bin 862 TL’ye çıkıyor.

Memur (Üniversite Mezunu - 9/1) | Mevcut: 73.070 TL

Yüzde 6,67: 77.944 TL (+4.874 TL)



Yüzde 7,00: 78.185 TL (+5.115 TL)



Yüzde 8,02: 78.929 TL (+5.859 TL)



Yüzde 8,05: 78.952 TL (+5.882 TL)



Yüzde 8,66: 79.398 TL (+6.328 TL)



POLİS MAAŞI OCAK 2027’DE NE KADAR OLACAK?

Polis maaşlarına ilişkin hesaplamalarda farklı zam oranları üzerinden olası tutarlar ortaya çıkıyor. Mevcut maaşı 92 bin 618 TL olan 8/1 derecesindeki polis memurunun maaşı, yüzde 8,02 zam senaryosunda 100 bin 041 TL’ye yükseliyor. Bu oranla maaştaki artış 7 bin 423 TL oluyor.

Başkomiser maaşı da hesaplamalarda yer alıyor. Mevcut maaşı 101 bin 242 TL olan 3/1 derecesindeki başkomiserin maaşı, yüzde 8,02 zamla 109 bin 354 TL’ye çıkıyor.

Başkomiser (3/1) | Mevcut: 101.242 TL

Yüzde 6,67: 107.995 TL (+6.753 TL)

Yüzde7,00: 108.329 TL (+7.087 TL)

Yüzde8,02: 109.354 TL (+8.112 TL)

Yüzde 8,05: 109.392 TL (+8.150 TL)

Yüzde 8,66: 110.010 TL (+8.768 TL)

Polis Memuru (8/1) | Mevcut: 92.618 TL

Yüzde 6,67: 98.796 TL (+6.178 TL)

Yüzde 7,00: 99.101 TL (+6.483 TL)

Yüzde 8,02: 100.041 TL (+7.423 TL)

Yüzde 8,05: 100.074 TL (+7.456 TL)

Yüzde 8,66: 100.639 TL (+8.021 TL)

ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı hesaplamalarında öğretmenlerin alacağı olası maaşlar da merak ediliyor. Mevcut maaşı 83 bin 254 TL olan 1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı, yüzde 8,02 zam senaryosuna göre 89 bin 927 TL’ye yükseliyor.

Uzman öğretmen maaşı ise aynı zam oranıyla 99 bin 557 TL’ye ulaşıyor. Mevcut maaşı 92 bin 166 TL olan 1/4 derecesindeki uzman öğretmenin maaşında 7 bin 391 TL artış hesaplanıyor.



Uzman Öğretmen (1/4) | Mevcut: 92.166 TL

Yüzde 6,67: 98.313 TL (+6.147 TL)

Yüzde 7,00: 98.618 TL (+6.452 TL)

Yüzde 8,02: 99.557 TL (+7.391 TL)

Yüzde 8,05: 99.585 TL (+7.419 TL)

Yüzde 8,66: 100.148 TL (+7.982 TL)

Öğretmen (1/4) | Mevcut: 83.254 TL

Yüzde 6,67: 88.807 TL (+5.553 TL)

Yüzde 7,00: 89.082 TL (+5.828 TL)

Yüzde 8,02: 89.927 TL (+6.673 TL)

Yüzde 8,05: 89.956 TL (+6.702 TL)

Yüzde 8,66: 90.464 TL (+7.210 TL)



DOKTOR VE PROFESÖR MAAŞLARI KAÇ TL’YE ÇIKACAK?

Uzman doktor maaşı için yapılan hesaplamalarda mevcut 170 bin 730 TL’lik tutar dikkate alınıyor. Yüzde 8,02 zam uygulanması durumunda 1/4 derecesindeki uzman doktorun maaşı 184 bin 406 TL’ye çıkıyor.

Üniversitelerde görev yapan profesörlerin maaşlarında da benzer bir hesaplama yapılıyor. Mevcut maaşı 153 bin 208 TL olan 1/4 derecesindeki profesörün maaşı, yüzde 8,02 artışla 165 bin 483 TL’ye yükseliyor.

Uzman Doktor (1/4) | Mevcut: 170.730 TL

Yüzde 6,67: 182.118 TL (+11.388 TL)

Yüzde 7,00: 182.681 TL (+11.951 TL)

Yüzde 8,02: 184.406 TL (+13.676 TL)

Yüzde 8,05: 184.474 TL (+13.744 TL)

Yüzde 8,66: 185.515 TL (+14.785 TL)

Profesör (1/4) | Mevcut: 153.208 TL

Yüzde 6,67: 163.427 TL (+10.219 TL)

Yüzde 7,00: 163.933 TL (+10.725 TL)

Yüzde 8,02: 165.483 TL (+12.275 TL)

Yüzde 8,05: 165.541 TL (+12.333 TL)

Yüzde 8,66: 166.476 TL (+13.268 TL)

Araştırma Görevlisi (7/1) | Mevcut: 102.779 TL

Yüzde 6,67: 109.634 TL (+6.855 TL)

Yüzde 7,00: 109.974 TL (+7.195 TL)

Yüzde 8,02: 111.012 TL (+8.235 TL)

Yüzde 8,05: 111.053 TL (+8.274 TL)

Yüzde 8,66: 111.680 TL (+8.901 TL)

HEMŞİRE MAAŞI OCAK ZAMMIYLA NE KADAR OLACAK?

Üniversite mezunu 5/1 derecesindeki hemşirenin mevcut maaşı 84 bin 845 TL olarak hesaplanıyor. Yüzde 8,02 zam senaryosunda hemşire maaşı 91 bin 645 TL’ye çıkarken, aylık artış 6 bin 800 TL oluyor.

Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1) | Mevcut: 84.845 TL

Yüzde 6,67: 90.504 TL (+5.659 TL)

Yüzde 7,00: 90.784 TL (+5.939 TL)

Yüzde 8,02: 91.645 TL (+6.800 TL)

Yüzde 8,05: 91.675 TL (+6.830 TL)

Yüzde 8,66: 92.193 TL (+7.348 TL)



MÜHENDİS, AVUKAT, MEMUR MAAŞI ZAM HESABI

Mühendis maaşlarında da farklı zam oranlarına göre yeni tutarlar hesaplanıyor. Mevcut maaşı 109 bin 185 TL olan 1/4 derecesindeki mühendisin maaşı, yüzde 8,02 artışla 117 bin 931 TL’ye yükseliyor.

Üniversite mezunu 9/1 derecesindeki memurun mevcut maaşı ise 73 bin 70 TL. Aynı zam oranının uygulanması halinde bu tutar 78 bin 929 TL’ye ulaşıyor.

Mühendis (1/4) | Mevcut: 109.185 TL

Yüzde 6,67: 116.468 TL (+7.283 TL)

Yüzde 7,00: 116.828 TL (+7.643 TL)

Yüzde 8,02: 117.931 TL (+8.748 TL)

Yüzde 8,05: 117.974 TL (+8.789 TL)

Yüzde 8,66: 118.640 TL (+9.455 TL)

Avukat (1/4) | Mevcut: 102.135 TL

Yüzde 6,67: 108.947 TL (+6.812 TL)

Yüzde 7,00: 109.284 TL (+7.149 TL)

Yüzde 8,02: 110.318 TL (+8.183 TL)

Yüzde 8,05: 110.357 TL (+8.222 TL)

Yüzde 8,66: 110.980 TL (+8.845 TL)



ZAM SENARYOLARI KESİNLEŞTİ Mİ?

Polis, öğretmen, doktor, hemşire, mühendis ve diğer kamu çalışanları için paylaşılan maaşlar, farklı zam oranları üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. AA Finans anketindeki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zam oranları, kesinleşmiş maaş tutarları olarak değerlendirilmemeli. Ocak 2027 maaş artışları, resmi enflasyon verileri ve uygulanacak zam düzenlemeleriyle netlik kazanacak.

Belirtilen maaş hesaplamaları ilgili zam oranlarıyla yapılmış olup, yuvarlamalardan kaynaklanan küçük farklar içerebilir