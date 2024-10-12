Ocakta en düşük emekli maaşı zam almayacak! SSK ve Bağkur emekli zammı için beklenmedik hesap

12 Ekim 2024 16:03 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:14

Emeklinin, dar gelirlinin en önemli gündem maddesi maaşlar. Yılbaşı yaklaşırken 2025'te emekli maaşları ne olur, sorusunun cevabı merak ediliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş hesapladı. Enflasyon rakamları beraber değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşı için korkunç gerçek ortaya çıktı.

Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK​ emekli maaş zammı için hesaplamalar gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı beklentileri netleşiyor. Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73; memur​ ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında arttı. En düşük emekli maaşı is 12. 500 TL olarak belirlendi.

YAKLAŞIK 4 MİLYON EMEKLİNİN OCAK ZAMMINDA

Emekli maaşlarını belirleyen en önemli unsur enflasyon​ oranı. Yıl sonunda yüzde 41 gibi bir rakam öngörüldü. Bu durumda ne kadar zam olur, zamlı maaşlar ne kadar olacak, sorusu hız kazandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, memur, emekli sandığı, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammını hesapladı. Öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli planda yıllık enflasyonu yüzde 38'den revize ederek yüzde 41,5 çekti. Böylece enflasyon beklentileri değişti. Enflasyon 2024 temmuz ayına kadar 24.7 gerçekleşmişti ve son 3 ay daha eklendi.

EMEKLİLER 8.92 ORANINDA BİR ZAMMI HAK ETTİ

Temmuz, ağustos ve eylül ayları enflasyonu 3 Ekim'de açıklandı. Buna göre temmuzda 3.23, ağustosta 2.47 ve en sonda da eylülde 2.97 oranında bir enflasyon gerçekleşti.

Şu ana kadar emekliler 8.92 oranında bir zammı hak etti.

SSK ve Bağkur​ emeklileri zam ayı olan ocak ve temmuz'dan önce gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zammı kesin olarak alıyorlar. Bunun üzerinde seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı hükümetin tasarrufunda oluyor. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon kesinleşmiş oldu. Emekliler 8.92 oranında bir zammı hak etti. Bunun üzerine de önümüzdeki 3 ay içerisinde gerçekleşecek enflasyon eklenecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Tahminler ışığında aşağı yukarı 14.9 oranında ocak ayında gerçekleşmiş bir enflasyon olacak. Bu da SSK ve Bağkur emeklileri için en az yüzde 15 civarında bir emekli aylığında artış anlamına geliyor.

Memur ve memur emekliler için biraz durum tabii farklı. Burada toplu sözleşme ve enflasyon farkı uygulaması var. Toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 6 alacaklar ve enflasyon farkıyla birlikte muhtemelen 5 puan civarında oradan gelecek ve 11 civarında memur ve memur emeklilerde zam alacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ

Geçenlerde tersi olmuştu. Geçen dönem biliyorsunuz SSK ve Bağkur daha yüksek almıştı ve memur ve memur emeklileri düşük

olduğu için daha sonra eşitlenmişti. Bu dönemde memur ve memur emeklileri 45 puan bandında, SSK Bağkur emeklilerine göre toplu sözleşmeden kaynaklan nedenlerden dolayı daha düşük emekli aylığına zam alacaklar. Memurlar da bu oranda alacak.

Bunun için bir eşitleme yapılır mı geçen dönemki gibi bilemiyoruz. Ama şu anda görünen şu; SSK ve Bağkur emeklileri ortalama Ocak ayında 15 civarında zam alacaklar. Memur ve memur emekliler ise 10 - 11 bandında alacak.

Son aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Zam oranları o tarihte netleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANMAYACAK

En düşük emekli aylığı en önemli konulardan bir tanesi. Şu anda 12.500 lira. Şu anda kök aylıklar en düşük 8.500 civarında. Ocak ayında eğer özel bir yasal düzenlemeyle yapılmaz ise 8.500 lira kök aylıklar yaklaşık 11.000 lira arasında zamlanmış olacak. Çünkü bunlara yüzde55 civarında zam yapsanız bile 12.500 lirayı geçmeyeceği için hiçbir şekilde zam almamış olacaklar. En düşük emekli aylığıyla ilgili zam biraz daha hükümetin tasarrufunda olan bir konu. Hükümet eğer en düşük emekli aylığını arttırır ve

bunun üzerine bir düzenleme yaparsa artacak. Aksi takdirde enflasyon rakamlarına bağlı olarak en düşük emekli aylığında herhangi bir oynama olmayacak.

Burada şöyle bir sorun oluyor. En düşük emekli aylığını seyyanen sürekli artırdığın zaman aşağıdaki makas yavaş yavaş kapanıyor. Geçmişte 3 asgari ücretle 1 asgari ücret seviyesinde çalışanların aynı emekli aylığını aldığını göreceğiz. Bu olay emekliler arasında adalet duygusunu zedelediği için biraz huzursuzluk oluşturuyor. Onun için mutlaka kök aylıklarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor."