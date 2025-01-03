Ocaktan itibaren zamlı MTV, iki taksitle ödenecek! İşte MTV ödemesini taksit yapan bankalar
Kamu bankaları ve özel bankalar, 2025 yılı için belirlenen zamlı MTV ödemeleri için taksit fırsatlarını duyurdu. Ocak ayından itibaren zamlı MTV, iki taksitle ödenecek. İlk taksit ödemeleri için son tarih ise 31 Ocak. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne taksit yapan bankalar listesi.
Yeni yılda uygulanacak MTV tutarları belli oldu. İki taksitle ödenecek zamlı MTV ödemeleri için ilk taksitte son gün 31 Ocak olacak. Vatandaş ise uygun koşullar adı altında ödeme yapmanın imkanını arıyor. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne taksit yapan bankalar listesi.
MTV İKİ TAKSİTLE ÖDENECEK
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı için yüzde 43,49 oranında artırıldı. Kamu bankaları ve özel bankalar, 2025 yılı için belirlenen zamlı MTV ödemeleri için taksit imkanlarını duyurdu.
Sürücüler ise vergi ödemelerini daha avantajlı ödemenin yollarını arıyor.
2025 YILI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MTV TUTARI
2025 yılında en düşük MTV tutarı 499 TL olurken, en yüksek tutar ise 230 bin TL oldu.
MTV İÇİN TAKSİT YAPAN BANKALAR
Taksitli ödeme imkanı sağlayan bankalar ise sürücüler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre 2025 MTV için taksit yapan bankalar şöyle;
- ZİRAAT BANKASI: MTV ödemelerinizde işlemler 4 taksite bölünüyor.
- VAKIFBANK: MTV ödemelerinizi, vade farksız 3 taksite bölüyor.
- HALKBANK: 1 Ocak - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr'den yapılacak 500 TL ve MTV ödemeleri ücretsiz 3 taksit, Troy logolu Paraf bireysel kredi kartları ile ücretsiz 4 taksit sunuyor.
- İŞ BANKASI: 500 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 3 taksit sunuyor.
- TEB: MTV ödemelerinde 4 taksit, TEB ATM'lerinden yapacağınız ödemelerinize ise 3 taksit sunuyor.
- GARANTİ BANKASI: Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.