Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ödeme sistemlerinde uygulamalar değişiyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye’de dijital cüzdanlardan elektronik para şirketlerine kadar pek çok finansal kuruluşu ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, ödeme hizmeti sağlayıcıları artık yeni teknik ve hukuki kurallara uymak zorunda. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Resmi Gazete
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 05:42
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 05:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları için önemli yükümlülükler devreye giriyor. Özellikle müşterilerine çevrim içi erişim sunan firmalar için altyapı ve lisans şartları değişti.

BKM SİSTEMİNE BAĞLANMALARI ZORUNLU OLACAK

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, müşterilerine doğrudan çevrim içi erişim imkânı sunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) altyapısına bağlanmaları ve belirli kriterleri sağlayan diğer firmalarla veri paylaşımına uygun sistemler geliştirmeleri zorunlu hale geldi.

Yeni düzenleme, özellikle Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) katılımcısı olmayan ancak yıllık işlem hacmi bakımından ilk 10’da yer alan kuruluşları doğrudan etkiliyor. Bu şirketler, BKM entegrasyonu ve ilgili altyapılarını en geç yıl sonuna kadar tamamlamakla yükümlü olacak. FAST sistemine sonradan katılan firmalara ise yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 6 ay süre tanınacak.

DİJİTAL CÜZDAN SAĞLAYICILARI İÇİN SON TARİH

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer madde ise dijital cüzdan hizmeti sunan ancak henüz faaliyet izni bulunmayan kuruluşlarla ilgili. Bu kapsamda, lisansı olmayan tüm dijital cüzdan sağlayıcılarının 31 Aralık 2025’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na başvurarak izin almaları gerekecek. Halihazırda lisansı olan kuruluşlar ise aynı tarihe kadar teknik ve hukuki uyumlarını tamamlamak zorunda.

Düzenlemeyle ödeme sistemlerinde güvenliği artırılması, tüketici verilerinin korunması ve dijital finans altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bazı kurulların yapısı değişti, yenileri kuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.