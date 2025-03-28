Ödeme sistemlerinde uygulamalar değişiyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye’de dijital cüzdanlardan elektronik para şirketlerine kadar pek çok finansal kuruluşu ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, ödeme hizmeti sağlayıcıları artık yeni teknik ve hukuki kurallara uymak zorunda. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları için önemli yükümlülükler devreye giriyor. Özellikle müşterilerine çevrim içi erişim sunan firmalar için altyapı ve lisans şartları değişti.

BKM SİSTEMİNE BAĞLANMALARI ZORUNLU OLACAK

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, müşterilerine doğrudan çevrim içi erişim imkânı sunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) altyapısına bağlanmaları ve belirli kriterleri sağlayan diğer firmalarla veri paylaşımına uygun sistemler geliştirmeleri zorunlu hale geldi.

Yeni düzenleme, özellikle Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) katılımcısı olmayan ancak yıllık işlem hacmi bakımından ilk 10’da yer alan kuruluşları doğrudan etkiliyor. Bu şirketler, BKM entegrasyonu ve ilgili altyapılarını en geç yıl sonuna kadar tamamlamakla yükümlü olacak. FAST sistemine sonradan katılan firmalara ise yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 6 ay süre tanınacak.

DİJİTAL CÜZDAN SAĞLAYICILARI İÇİN SON TARİH

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer madde ise dijital cüzdan hizmeti sunan ancak henüz faaliyet izni bulunmayan kuruluşlarla ilgili. Bu kapsamda, lisansı olmayan tüm dijital cüzdan sağlayıcılarının 31 Aralık 2025’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na başvurarak izin almaları gerekecek. Halihazırda lisansı olan kuruluşlar ise aynı tarihe kadar teknik ve hukuki uyumlarını tamamlamak zorunda.

Düzenlemeyle ödeme sistemlerinde güvenliği artırılması, tüketici verilerinin korunması ve dijital finans altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.