Ödemeler dengesi beklenti anketi belli oldu! İşte ekonomistlerin cari işlemler tahminleri

09 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:00

Ekim ayı AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçları belli oldu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının 1 milyar 293 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekim 2024 Ödemeler Dengesi verileri, 12 Aralık Perşembe günü açıklanacak.

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin cari işlemler tahminleri netleşti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler​, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

EKONOMİSTLERİN CARİ İŞLEMLER TAHMİNLERİ

Ekim 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin eti.

Cari fazla beklentisi 1 milyar dolar ile 1 milyar 590 milyon dolar aralığında yer aldı.

Cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

2024 için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 11 milyar dolar aralığında oldu.

Türkiye​'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.