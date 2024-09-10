Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi

10 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:05

AA finans ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçları paylaşıldı. Ankete katılan ekonomistler öngörülerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre, cari işlemler hesabı temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verecek.

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AA finans ödemeler dengesi beklenti tahminleri geldi. Ankete göre ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

ÖDEMELER DENGESİ BEKLENTİ ANKETİ

TCMB Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi verileri 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

AA Finans gelecek kritik veri öncesinde 12 ekonomistin tahminlerini paylaştı.

Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti.

Söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 213 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar aralığında oldu.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

2024 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 27 milyar dolar aralığı oldu.