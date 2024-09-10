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Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:05

AA finans ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçları paylaşıldı. Ankete katılan ekonomistler öngörülerini paylaştı. Yapılan tahminlere göre, cari işlemler hesabı temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verecek.

AA finans ödemeler dengesi beklenti tahminleri geldi. Ankete göre ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. 

ÖDEMELER DENGESİ BEKLENTİ ANKETİ 

TCMB Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi verileri 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak. 

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi - 1. Resim

AA Finans gelecek kritik veri öncesinde 12 ekonomistin tahminlerini paylaştı.

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi - 2. Resim

Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti.

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi - 3. Resim

Söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 213 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar aralığında oldu.

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi - 4. Resim

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi - 5. Resim

2024 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 27 milyar dolar aralığı oldu.

Ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı! Cari açık tahmini geldi - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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