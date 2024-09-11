OECD işsizlik oranı temmuzda sabit kaldı! Türkiye, OECD ülkeleri arasında dördüncü

11 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:58

Paris merkezli kuruluş, OECD'deki işsiz sayısı bir ay öncesine göre 149.000 arttı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesindeki işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 5 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik Fonu'nu büyüklüğü 290 milyar lirayı aştı! 25 yılda 91 milyar 385,7 milyon TL ödeme yapıldı

İşsizlik Fonu'nu büyüklüğü 290 milyar lirayı aştı! 25 yılda 91 milyar 385,7 milyon TL ödeme yapıldı

Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesindeki işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 5 seviyesinde sabit kaldı. İşsiz sayısı temmuz ayı itibarıyla bir önceki aya göre 149 bin artarak 34,8 milyona yükseldi. En büyük artışlar Japonya ve ABD'de görüldü. Türkiye, OECD ülkeleri arasında işsizlikte dördüncü oldu.

OECD İŞSİZLİK ORANI TEMMUZDA SABİT

OECD'nin Paris merkezli kuruluşunun verilerine göre, işsiz sayısı temmuz ayı itibarıyla bir önceki aya göre 149 bin artarak 34,8 milyona yükselirken, en büyük artışlar Japonya ve ABD'de görüldü.

Altı OECD ülkesinde işsizlik oranı yüzde 3,0'ın altında seyrederken, İspanya yüzde 11,5 ile çift haneli orana ulaşan tek ülke oldu.

Temmuz ayında işsizlik oranı hem kadınlarda hem de erkeklerde sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 4,9 seviyesinde seyrederek genel olarak istikrarlı seyretti.

Genç (15-24 yaş) işsizlik oranı, Haziran ayındaki yüzde 11,1'den Temmuz ayında yüzde 11,2'ye hafif bir artışla yükseldi.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA İŞSİZLİKTE DÖRDÜNCÜ

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek işsizliğe sahip dördüncü ülke oldu.