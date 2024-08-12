Öğrenci, memur, yeni evliler dikkat! Kritik tarih yaklaşıyor: Konut kiraları yüzde 30 artacak

12 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:55

Yaz sezonuyla beraber yeni evlenen çiftlerin artması, okulların açılmasına sayılı günler kalması ve memur atamaları konut kiraları için yeni bir zam dalgasına neden olacak. Uzmanlar ekim ayında kiraların yüzde 30 civarında artmasını beklerken kiralık konutlara arzının azalacağının altını çizdiler.

KİRALAR TÜFE’YE GÖRE BELİRLENECEK

Ülke genelinde yaşanan konut kıtlığı, yüksek ve enflasyon ve inşaat maliyetlerinin sürekli artması konut kiralarının da fahiş rakamlara ulaşmasına neden oldu. Kiralarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılması sonrası artışlar yeni dönemde TÜFE’ye gerçekleşecek. Buna göre, kira artış oranı ağustos ayında yüzde 65,93 olarak uygulanacak.

KONUT KİRALARI YOĞUN TALEPLE ARTACAK

Sözcü’den Hülya Keskin Oruçoğlu’nun haberine göre, Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan konuyla ilgili açıklamasında “Üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut arzının azalması ile birlikte ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız. Bu talep özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla olacak” dedi.

Taylan, “Kiralar ne yazık ki bu dönemde artacak. Ancak insanların alım gücü ortada. Asgari ücrete ara zam yapılmadı, emekli zammı belli” ifadelerini kullandı.

KONUT KİRALARI YÜZDE 30 ARTABİLİR

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan yaşanan yoğunlukla beraber konut kiralarının yüzde 20-30 seviyelerinden artabileceğinin altını çizdi.

Akdoğan “Bu dönemde memur atamaları, düğünlerin etkisi ile taşınmalar sıklıkla yaşanıyor” diyerek şunları kaydetti: “Yaşanan artış ile üniversite öğrencileri bu dönemde kiralık konut bulmakta zorlanabilir. Büyükşehirlerde kiralık konut bulmak da kiraları ödemek de zor”