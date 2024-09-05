Öğrencilere müjde: Kırtasiye ve giysi desteği başvuru süresi uzatıldı! Tam 5 bin öğrenciye 4 bin 500 lira verilecek

05 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:33

Üsküdar Belediyesi tarafından 5 bin öğrenciye verilecek 4 bin 500 TL destek ödemesi başvuru süresi bir hafta uzatıldı. Okulların açılmasına günler kala müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, verdi. İlk ve ortaokula giden öğrenciler i10 Eylül Salı gününe kadar belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. İşte 4 bin 500 TL destek ödemesi başvuru şartları.

Üsküdar Belediyesi 5 bin öğrenciye 4 bin 500 TL destek ödemesi yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Başvuru süresinde sona doğru gelinirken okulların açılmasına günler kala Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, müjdeyi verdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başlatılan kampanya kapsamında, ilk ve ortaokula giden 5 bin öğrenciye verilecek 4 bin 500 liralık kırtasiye ve giysi desteği başvuruları uzatıldı.

4 BİN 500 LİRALIK KIRTASİYE VE GİYSİ DESTEĞİ VERİLECEK

Üsküdar Belediyesi tarafından 5 bin öğrenciye 4 bin 500 TL destek ödemesi yapacak.

İlk ve orta okul öğrencilerine verilecek kırtasiye ve giyim desteği başvurusu öğrencinin anne veya babası adına, Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru esnasında e-okul ya da e-devlet üzerinden temin edilmiş bir öğrenci belgesi sunulacak.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE SÜRE UZATILDI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ilk ve ortaokula giden 5 bin öğrenciye verilecek 4 bin 500 liralık kırtasiye ve giysi desteğini bir hafta uzattıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere bu destek can suyu olacak.

İlk ve ortaokula giden öğrenciler için 10 Eylül Salı gününe kadar belediyenin internet sitesi üzerinden başvurular alınacak.