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 | İrem Çınar

Öğrencilere sevindirici haber! 7.600 TL devlet desteği geliyor: İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında okuyan dar gelirli öğrencilere yönelik ulaşım desteği anlamında 7.600 TL'lik bir bütçe oluşturdu. Destek için başvuru şartları ve adresleri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

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Öğrencilere sevindirici haber! 7.600 TL devlet desteği geliyor: İşte başvuru şartları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 13:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir destek paketi sundu. Bu destek kapsamında, öğrenciler yıllık iki kez ailelerinin yanına gitmek ve geri dönmek için toplamda 4 biletin ücretini devletin karşılayacağı bir ulaşım desteği alacaklar. Destek tutarı, her öğrenci için 7.600 TL olarak belirlenmiş olup, 2 gidiş ve 2 dönüş biletini kapsıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar var:

  • Türk vatandaşı olmak
  • 25 yaşını geçmemiş olmak
  • Muhtaçlık durumu kriterlerine uygun olmak

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabiliyor. 18 yaş ve üzeri öğrenciler, e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle başvuru formunu doldurabilirken, 18 yaş altındaki öğrenciler, aileleriyle birlikte SYDV'ye başvuruda bulunabiliyor.

DESTEK TUTARI VE BAŞVURU SÜRECİ

2025 yılı için belirlenen destek tutarı, tek yön biletler için üst limit olarak 1.900 TL, toplamda ise 7.600 TL olarak belirlendi. Öğrenciler, gidiş tarihinden 30 gün önce başvurularını tamamlayarak bu yardımdan faydalanabilirler.

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Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite öğrencileri ulaşım desteği nasıl alınır?
Başvurular, e-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabiliyor. 18 yaş ve üzeri öğrenciler, e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle başvuru formunu doldurabilirken, 18 yaş altındaki öğrenciler, aileleriyle birlikte SYDV'ye başvuruda bulunabiliyor.
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#Ekonomi
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