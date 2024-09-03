Öğrencilere yılda 4 kez ödeme yapılacak! Geri ödemesiz öğrenci desteği başvuruları sürüyor

03 Eylül 2024 16:55 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:41

Bu yıl da devam edecek olan öğrencilere ulaşım desteği başvuruları SVDY'lere yapılacak

Bu yıl da devam edecek olan öğrencilere ulaşım desteği başvuruları SVDY'lere yapılacak

Geçen yıl uygulanmaya başlanan ulaşım desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da sürecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılayacak. Bu yıl 4 kez öğrencilere 1250 TL destek verilecek. Bir öğrenci 2024 yılında en fazla 5000 TL 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere destek alacak. Ulaşım Desteği başvurusu devam ederken başvuru şartları da netleşti.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU

Ailelerinin ikamet ettiği şehirden farklı bir şehirde okuyan öğrencilere müjde geldi. Ulaşım desteği kapsamında öğrencilere 5000 TL ödeme yapılacak.

Yılda 4 kez 1.250 TL yardım olarak yatırılacak ödemeler için öğrenci belgesi ve seyahat bileti istenecek. Destekten 25 yaş ve altı Türk vatandaşı ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri faydalanabilecek.

Örnek olarak 1500 TL'ye otobüs bileti alırsanız sizlere yine 1250 TL ulaşım desteği verilecek. Eğer 1000 TL’ye bilet alırsanız biletinizin ücreti kadar yani 1000 TL destek sağlanacak. Toplamda destekten yararlanma hakkınız 5000 TL olacak.

Ulaşım desteği için herhangi bir ulaşım yolu kısıtlaması olmayıp uçak seyahatleri de dahil olacak.

ULAŞIM YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular öğrencinin veya ailesinin ev adresinin olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak.

Başvurular 1 ay içerisinde sonuçlanıyor. Hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Onaylanan ulaşım yardımını PTT şubelerine kimlik kartınızı ibraz ederek alabilirsiniz. Ayrıca e devlet sayfasındaki hesabıma aktar butonuna tıklayıp iban bilginizi girerek de çekebilirsiniz. Genellikle 1 iş günü içerisinde para hesaba geçiyor.

Destekten özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları yararlanacak.