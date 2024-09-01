Öğrencilerin alabileceği vergisiz cep telefonları listelendi! İşte marka marka en ucuz ve kaliteli modeller

01 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:26

Öğrencilere telefon desteği yeni eğitim yılında da devam edecek. Devletin öğrencilere sağladığı vergisiz telefon alma imkanının şartları merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek olan vergisiz telefon başvuruları için geçerli olacak. Vergisiz telefon üretimi gerçekleştiren markalar arasında, Poco, Samsung, General Mobile, Reeder, Vivo, Infinix, Honor, Realme gibi markalar yer alıyor.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI

Öğrenciye vergisiz telefon desteği 1 Kasım 2023 itibariyle uygulanmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu tarihten sonra https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ web sitesinden başvuru sürecini başlattı.

Öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyasına başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmalı.

VERGİSİZ TELEFON İÇİN E-DEVLETTEN NASIL BAŞVURULUR?

GSB Biz portalı üzerinden vergisiz cep telefonu başvurusu yapmak için ilk önce siteye girin. Ardından Genç Teknoloji Destek sekmesine gidin.

Telefon desteği sekmesindeki “Başvuru” butonunu tıklayın. Bu aşamada e-Devlet bilgilerinizle giriş yaparak devam edin.

Kampanyaya katılan öğrenciler, telefonlarını iki yıl boyunca satamayacaklar.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFONDA TAKSİT VAR MI?

Vergisiz telefon satın alımlarında kredi kartıyla taksit yapma yasağı bulunmuyor. Bu nedenle öğrenciler, nakit veya kredi kartıyla tek çekim olarak telefonlarını satın alabilecekler.

VERGİSİZ TELEFONU AİLEDEN BİRİ KULLANABİLİR Mİ?

Öğrencinin telefon numarası annesi veya babası dahil herhangi bir başka birinin üzerine kayıtlı olmamalıdır.

ALINABİLECEK VERGİSİZ CEP TELEFONLARI HANGİ MODEL?

Hükümetin üniversitesi öğrencileri için başlattığı vergisiz cep telefonu uygulaması kapsamında alınabilecek telefon modelleri merak konusu oldu.

Posta yazarı Murat Gülderen'in haberine göre, vergisiz cep telefonunda 9 bin 500 lira altına alınabilecek en iyi cep telefonları şöyle;

INFİNİX NOTE 30

Ana Kamera: 64 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 9.449 TL

INFİNİX HOT 40İ

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 9.399 TL

XİAOMİ REDMİ NOTE 12

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 9.089 TL

TECNO CAMON 20

Ana Kamera: 64 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.999 TL

REALME C53

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.999 TL

OMİX X7

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.699 TL

GM 24 PRO

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 4700 mAh

Fiyat: 8.699 TL

VİVO Y35

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.799 TL

OPPO A38

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.499 TL

XİAOMİ REDMİ 13C

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.000 TL

SAMSUNG GALAXY M34

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.889 TL

SAMSUNG GALAXY A24

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.800 TL

CASPER VIA X30

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 4600 mAh

Fiyat: 8.977 TL

CASPER VIA M40

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.490 TL

TECNO SPARK 10 PRO

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 7.790 TL

GM ERA 30

Ana Kamera: 108 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 7.599 TL

POCO M5

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.300 TL

REEDER S23 PRO MAX

Ana Kamera: 48 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 7.600 TL

REEDER S19 MAX PRO S

Ana Kamera: 64 megapiksel

RAM: 8 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 5.200 TL

VİVO Y22S

Ana Kamera: 50 megapiksel

RAM: 6 GB

Dahili Bellek: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 8.099 TL