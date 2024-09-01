Öğrencilerin alabileceği vergisiz cep telefonları listelendi! İşte marka marka en ucuz ve kaliteli modeller
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi yen eğitim öğretim yılında da devam edecek. Vergisiz teknolojik cihazlardan yararlanmak isteyen öğrenciler ise marka ve modelleri sorgulamaya başladı. Öğrenciler için en uygun cep telefonu listesi belli oldu. İşte öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyası için şartlar.
Öğrencilere telefon desteği yeni eğitim yılında da devam edecek. Devletin öğrencilere sağladığı vergisiz telefon alma imkanının şartları merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek olan vergisiz telefon başvuruları için geçerli olacak. Vergisiz telefon üretimi gerçekleştiren markalar arasında, Poco, Samsung, General Mobile, Reeder, Vivo, Infinix, Honor, Realme gibi markalar yer alıyor.
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI
Öğrenciye vergisiz telefon desteği 1 Kasım 2023 itibariyle uygulanmaya başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bu tarihten sonra https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ web sitesinden başvuru sürecini başlattı.
Öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyasına başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmalı.
VERGİSİZ TELEFON İÇİN E-DEVLETTEN NASIL BAŞVURULUR?
GSB Biz portalı üzerinden vergisiz cep telefonu başvurusu yapmak için ilk önce siteye girin. Ardından Genç Teknoloji Destek sekmesine gidin.
Telefon desteği sekmesindeki “Başvuru” butonunu tıklayın. Bu aşamada e-Devlet bilgilerinizle giriş yaparak devam edin.
Kampanyaya katılan öğrenciler, telefonlarını iki yıl boyunca satamayacaklar.
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFONDA TAKSİT VAR MI?
Vergisiz telefon satın alımlarında kredi kartıyla taksit yapma yasağı bulunmuyor. Bu nedenle öğrenciler, nakit veya kredi kartıyla tek çekim olarak telefonlarını satın alabilecekler.
VERGİSİZ TELEFONU AİLEDEN BİRİ KULLANABİLİR Mİ?
Öğrencinin telefon numarası annesi veya babası dahil herhangi bir başka birinin üzerine kayıtlı olmamalıdır.
ALINABİLECEK VERGİSİZ CEP TELEFONLARI HANGİ MODEL?
Hükümetin üniversitesi öğrencileri için başlattığı vergisiz cep telefonu uygulaması kapsamında alınabilecek telefon modelleri merak konusu oldu.
Posta yazarı Murat Gülderen'in haberine göre, vergisiz cep telefonunda 9 bin 500 lira altına alınabilecek en iyi cep telefonları şöyle;
INFİNİX NOTE 30
Ana Kamera: 64 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 9.449 TL
INFİNİX HOT 40İ
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 9.399 TL
XİAOMİ REDMİ NOTE 12
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 9.089 TL
TECNO CAMON 20
Ana Kamera: 64 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.999 TL
REALME C53
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.999 TL
OMİX X7
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.699 TL
GM 24 PRO
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 4700 mAh
Fiyat: 8.699 TL
VİVO Y35
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.799 TL
OPPO A38
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.499 TL
XİAOMİ REDMİ 13C
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.000 TL
SAMSUNG GALAXY M34
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.889 TL
SAMSUNG GALAXY A24
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.800 TL
CASPER VIA X30
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 4600 mAh
Fiyat: 8.977 TL
CASPER VIA M40
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.490 TL
TECNO SPARK 10 PRO
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 7.790 TL
GM ERA 30
Ana Kamera: 108 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 7.599 TL
POCO M5
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.300 TL
REEDER S23 PRO MAX
Ana Kamera: 48 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 7.600 TL
REEDER S19 MAX PRO S
Ana Kamera: 64 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 5.200 TL
VİVO Y22S
Ana Kamera: 50 megapiksel
RAM: 6 GB
Dahili Bellek: 128 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 8.099 TL