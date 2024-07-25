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Öğretmenler 15 saat ek ders ücreti alacak! Rakamlar belli oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:14
Öğretmenler 15 saat ek ders ücreti alacak! Rakamlar belli oldu

Öğretmenlerin eylül mesleki çalışma ücretleri netleşti. Bu yıl mesleki çalışmalar, 2 Eylül Pazartesi - 6 Eylül Cuma günleri arasında yapılacak. Öğretmenler eylül seminerinde mesleki çalışma yaptıkları her bir gün için 3 saat ek ders ücreti alacak. İşte o rakamlar.

Öğretmenler,  2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce eylül ayı boyunca her gün mesleki çalışmalar yapacak.  Bu yıl mesleki çalışmalar, 2 Eylül Pazartesi - 6 Eylül Cuma günleri arasında yapılacak. Günlük 3 saatlik ek ders ücreti alacak olan öğretmenler toplamda 15 saatlik ek ders ücretini almaya hak kazanacak. 

ÖĞRETMENLERİN EYLÜL MESLEKİ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

Uzun tatilin ardından öğretmenler için mesleki çalışma dönemi başlayacak. 

Öğretmenler 15 saat ek ders ücreti alacak! Rakamlar belli oldu - 1. Resim

Bu 7 günlük program, öğretmenlerin yeni eğitim dönemi öncesinde bilgi ve becerilerini güncellemelerine olanak sağlayacak.

Öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri, onların motivasyonunu artıracak.

Her saatlik ek ders ücreti, mevcut vergi dilimlerine göre 91 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda toplamda öğretmenlere 1365 TL ek ders ücreti yatırılacak.

Bu ödemeler Ekim ayında öğretmenlerin hesaplarına geçecek.

Öğretmenler 15 saat ek ders ücreti alacak! Rakamlar belli oldu - 2. Resim

Öğretmenler, mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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