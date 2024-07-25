Öğretmenler 15 saat ek ders ücreti alacak! Rakamlar belli oldu

25 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:14

Öğretmenler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce eylül ayı boyunca her gün mesleki çalışmalar yapacak. Bu yıl mesleki çalışmalar, 2 Eylül Pazartesi - 6 Eylül Cuma günleri arasında yapılacak. Günlük 3 saatlik ek ders ücreti alacak olan öğretmenler toplamda 15 saatlik ek ders ücretini almaya hak kazanacak.

ÖĞRETMENLERİN EYLÜL MESLEKİ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

Uzun tatilin ardından öğretmenler için mesleki çalışma dönemi başlayacak.

Bu 7 günlük program, öğretmenlerin yeni eğitim dönemi öncesinde bilgi ve becerilerini güncellemelerine olanak sağlayacak.

Öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri, onların motivasyonunu artıracak.

Her saatlik ek ders ücreti, mevcut vergi dilimlerine göre 91 TL olarak belirlendi.

Bu kapsamda toplamda öğretmenlere 1365 TL ek ders ücreti yatırılacak.

Bu ödemeler Ekim ayında öğretmenlerin hesaplarına geçecek.

Öğretmenler, mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek.