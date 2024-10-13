Öğretmenlere 10 bin TL ek maaş geliyor! Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

13 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:25

Öğretmenlere müjde geldi. 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı. Bu öğretmenlere tam 10 bin TL’ye varan ek maaş ödemesi yapılacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kanun ile 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı. Bu öğretmenlere 10 bin TL'ye kadar ek maaş imkanı doğdu. 20 yılını dolduranlar öğretmenler ise doğrudan başöğretmen olacak. Böylece öğretmenler bir nebze de olsa nefes alacak.

ÖĞRETMENLERE 10 BİN TL EK MAAŞ

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında başöğretmen olma şartları belli oldu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmenler 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

10 sene uzman öğretmen olarak görev yapanlar da başöğretmen unvanı alacak. Bu öğretmenlere 10 bin 348 TL'ye varan ek maaş verilecek.

Yeni kanuna göre başöğretmen olma şartları şöyle:

1) Uzman öğretmen olarak en az on yıl hizmeti olmak,

2) Kademe ilerlemesi cezası ve üstü ceza almamış olmak,

3) Öğretmen Akademisi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlamak.

BAŞÖĞRETMENLİK TAZMİNATI NE KADAR?

Başöğretmen olma hakkı kazanan öğretmenlerden;

Derecesi 1 ve 2 olanlara 10.348 TL

Derecesi 1 ve 2 dışında olanlara ise 8.624 TL tazminat ödenecek.

KARİYER BASAMAKLARI SINAVI KALDIRILDI

Yeni düzenleme ile birlikte daha önce uygulamaya konulan kariyer basamakları sınavı da kaldırıldı. Buna göre öğretmenler hizmet yılı esasına göre kariyer planı oluşturacak.

Sözleşmeli öğretmenler bazı haller dışında üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HAYATA GEÇECEK

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınıp yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan almaları gerekecek. Ünvanlar puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.