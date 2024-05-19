Öğretmenliği bıraktı, 10 tavşan ile işe başladı! Şimdi paraya ‘para’ demiyor

19 May 2024 14:30 - Güncelleme : 19 May 2024 14:34

En pahalı plaja giriş 25 bin liraya dayandı! Ücretlere tepki için 'Havlu Hareketi' kıyılara iniyor

En pahalı plaja giriş 25 bin liraya dayandı! Ücretlere tepki için 'Havlu Hareketi' kıyılara iniyor

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 5 yıl önce hobi olarak başladığı 10 tavşan ile binlerce tavşan üretimini gerçekleştiren asıl mesleği de öğretmenlik olan Kasım Mesutoğlu (40), özel okulda Fen Bilimleri öğretmeni iken öğretmenliği bırakarak devlet desteği ile tavşanlara yatırım yaptı.

10 TAVŞAN 4 BİN OLDU

Mesutoğlu, 5 yıl önce 3 bin 500 TL sermaye ile 10 tavşan ile yatırım yaptı. Hobisi olan tavsan sevgisini ekonomiye kazandıran Mesutoğlu, 10 Tavşan’ı 5 yıl içinde 4 bin tavşana çıkardı.

78 ÜRETİM ÇİFTLİĞİ KURULMASINA DESTEK OLDU

Alp Kasım Mesutoğlu, “10 tavşan ile başladım. Şuan 4 bin anaç tavşanımız oldu. Şuan Çiftliğimize tavşanlar sığmayınca bir çok başka kişilere de bu işi göstererek alım garantisi yaptık ve başka üreticileri de bu sektöre girmiş oldu. Şuan 78 üretimcimiz tavşan üretim çiftliği kurdu ve bize satıyorlar. Getirisi çok yüksek olan bir hayvancılık bakımı. Dünyada en az tüketen en çok kilo alan kara canlısı tavşan. Kilo önemli tavşanlarda. Özellikle ülkemize gelen turistler otellerde yoğun tavşan etine rağbet gösteriyor. Turizm bölgelerinde alakart restoranlara özellikle yoğun bir talep ile satış oluyor” diye konuştu.

BİNLERCE KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDU

78 kişinin üretime başlamasıyla binlerce yüzlerce kişinin de istihdam edildiğini anlatan Mesutoğlu, hem üretime hem de istihdama katkı sunduklarını söyledi.

8 ay önce pastane sektöründen tavşan üretimine geçtiğini aktaran Şuayip Özbulut ise, "Pastane sektöründen daha fazla getiri elde ediyorum. Tavşanda hem stres atıyoruz hem de para kazanıyoruz. 700 bin Tl gibi bir masrafım oldu 3 kesimde anaparamı 9 ayda çıkarmış oldum” diye konuştu.

“ALIM GARANTİSİ DE VAR”

Tavşan üretimine 100 dişi 33 erkek tavşan ile başladığını kaydeden Emrah Dağlı ise, “133 tavşan ile başladım. 4 ayda ilk yavrularımızı aldık. Çok az ölüm olacağı söylenmişti neredeyse hiç ölmedi. Alım garantili olunca bende üretime başladım. Besi işi aslında bu büyükbaş küçük baş nasılsa buda aynı ama onlara göre daha karlı bir iş” dedi.