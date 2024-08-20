Okul servis ücretleri velileri kara kara düşündürüyor! Ankara ve İstanbul okul servis fiyatı arttı
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci son okul hazırlıklarını tamamlarken veliler ise yeni servis ücretlerini araştırmaya başladı. Ankara ve İstanbul okul servis ücretlerine son yapılan zam ile birlikte yeni tutarlar merak ediliyor. İşte öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren okul servis fiyatları.
Güncel servis tarifesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Okula gidecek milyonlarca öğrencinin kullanacağı servisler son yapılan toplantılarla birlikte zamlandı. İşte 9 Eylül günü başlayacak yeni eğitim yılı öncesi okul servis ücretleri son tutarları.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ARTTI
Öğrenci ve velilerin gözü yeni eğitim yılına çevrildi. Tatil dönemi yavaş yavaş uğurlanırken okul hazırlıkları hız kazandı.
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar servis ücretlerini sorgulamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde iki büyük şehirde yeni zamlı servis fiyatları duyuruldu.
İstanbul'daki okul servisi fiyatlarına yüzde 16 zam getirildi.
Ankara'daki öğrenci servislerine de yüzde 40 zam uygulandı.
İSTANBUL VE ANKARA KİLOMETRE BAŞI OKUL SERVİS FİYATLARI
Ankara'da güncel servis ücretleri yapılan zammında ardından şöyle;
İSTANBUL'DA YÜZDE 16 ZAM
İstanbul'da da 0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya çıktı.
Personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 865 TL olan bin ilk kalkış ücreti 1004 TL’ye yükseltildi.
Kısa mesafe: Yıllık 23 bin TL
Uzun mesafe: Yıllık 55 bin TL