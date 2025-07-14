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 | Bengü Sarıkuş

Okul servisleri için yeni dönem: Bugün başlıyor! Zorunlu olacak

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarını kullanan herkesi ilgilendiren yeni uygulama bugün itibarıyla başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugünden itibaren zorunlu olan uygulama ile ilgili detayları paylaştı.

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Okul servisleri için yeni dönem: Bugün başlıyor! Zorunlu olacak
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:47

Sanayi ve Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi." denildi.

Okul servisleri için yeni dönem: Bugün başlıyor! Zorunlu olacak

BU CİHAZLAR 112 İLE ENTEGRE OLACAK

Bu uygulamayla birlikte aracı ve okul servislerinde kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu olacak. Takılan bu cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde görev yapacak.

Okul servisleri için yeni dönem: Bugün başlıyor! Zorunlu olacak

Bu uygulama için gerekli olan cihazların montajını yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek. Uygulayıcı firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.

https://x.com/TCSanayi/status/1944662484251533326

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ETİKETLER
#okullar
#güvenlik
#otomotiv
#toplu taşıma
#Teknoloji
#112 Acil Yardı
#Kameralara Yakalanma
#Ekonomi
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