Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları 2026! MEB İŞKUR TYP okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?

Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçtiğimiz dönem okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 bahar yarıyılı itibarıyla TYP sisteminin kaldırılacağı duyurulmuştu. Güz döneminde alınan personellerin görev sürelerinin sona ermesine sayılı günler kala okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının ne zaman, nasıl yapılacağı ve başvuru şartları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından okullarda temizlik görevlisi alımları başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları 2026! MEB İŞKUR TYP okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 09:57

'na bağlı olan okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılının güz dönemi için temizlik ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla personel alımları gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu () tarafından Toplum Yararına Program () kapsamında yapılan alımlarda başvuruları kabul edilen vatandaşlar 1 Eylül 2025 tarihinde iş başı yapmıştı. 1 Eylül 2025 tarihinde MEB'e bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaşların görev süreleri 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Görev sürelerinin sona ermesine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 2026 MEB İŞKUR TYP başvuruları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz aylarda katıldığı TGRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları 2026! MEB İŞKUR TYP okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?

OKULLARDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre 1 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan vatandaşların görev sürelerinin sona ermesinin ardından TYP sistemi kaldırılacak. Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları farklı bir modelle gerçekleştirilecek. Bu modelin kadrolu olmayacağı ancak farklı bir çözüm mekanizmasıyla 2026 bütçesinde yer alacağı belirtildi. Okullarda temizlik görevlisi alımları için TYP'nin yerine geçecek olan yeni modelin başvurularının ne zaman başlayacağı duyurulmadı. Önümüzdeki hafta TYP sistemi yerine geçecek olan ve okullarda temizlik ile güvenlik görevlisi alımları için uygulanacak olan modelin detaylarının açıklanması bekleniyor.

Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları 2026! MEB İŞKUR TYP okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?

OKULLARDA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi başvuruları bahar yarıyılı itibarıyla TYP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeyecek. TYP sistemi yerine geçecek olan yeni modelin henüz detayları duyurulmadı. Bu kapsamda başvuruların nasıl gerçekleştirileceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak başvuruların TYP'de olduğu gibi İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları 2026! MEB İŞKUR TYP okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında değerlendirilmiştik. Geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı projeyi İUP diye revize etti. Farklı bir proje. Yani kısmi zamanlı çalışma ya da yarı zamanlı çalışma diye tanımlayacağımız bir programla revize etti. Teorik olarak kağıt üzerinde güzeldi. Uygulamada geçen yıl bazı sorunlar yaşadık. Bu yıl itibarıyla şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da konuştuk ve ağustos ayı sonu itibarıyla okullarımızda temizlik ve güvenlik anlamında TYP kapsamında arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müdahalesiyle biz 2026 yılı bahar yarıyılının başı itibarıyla TYP'yi de kaldırıp farklı bir modelle okullarımızın temizlik ve güvenlik problemini kadrolu değil ama farklı bir çözüm mekanizmasıyla onu 2026 bütçesine de koymuş olacağız ve o sorunu da çözeceğiz."

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#yusuf tekin
#güvenlik görevlisi
#işkur
#typ
#Okul Temizliği
#Personel Alımları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.