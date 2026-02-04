Okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları 2026! MEB İŞKUR TYP okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılının güz dönemi için temizlik ve güvenlik görevlisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla personel alımları gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılan alımlarda başvuruları kabul edilen vatandaşlar 1 Eylül 2025 tarihinde iş başı yapmıştı. 1 Eylül 2025 tarihinde MEB'e bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaşların görev süreleri 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Görev sürelerinin sona ermesine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 2026 MEB İŞKUR TYP başvuruları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz aylarda katıldığı TGRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki okullarda temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

OKULLARDA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalara göre 1 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan vatandaşların görev sürelerinin sona ermesinin ardından TYP sistemi kaldırılacak. Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları farklı bir modelle gerçekleştirilecek. Bu modelin kadrolu olmayacağı ancak farklı bir çözüm mekanizmasıyla 2026 bütçesinde yer alacağı belirtildi. Okullarda temizlik görevlisi alımları için TYP'nin yerine geçecek olan yeni modelin başvurularının ne zaman başlayacağı duyurulmadı. Önümüzdeki hafta TYP sistemi yerine geçecek olan ve okullarda temizlik ile güvenlik görevlisi alımları için uygulanacak olan modelin detaylarının açıklanması bekleniyor.

OKULLARDA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi başvuruları bahar yarıyılı itibarıyla TYP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeyecek. TYP sistemi yerine geçecek olan yeni modelin henüz detayları duyurulmadı. Bu kapsamda başvuruların nasıl gerçekleştirileceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak başvuruların TYP'de olduğu gibi İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında değerlendirilmiştik. Geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı projeyi İUP diye revize etti. Farklı bir proje. Yani kısmi zamanlı çalışma ya da yarı zamanlı çalışma diye tanımlayacağımız bir programla revize etti. Teorik olarak kağıt üzerinde güzeldi. Uygulamada geçen yıl bazı sorunlar yaşadık. Bu yıl itibarıyla şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da konuştuk ve ağustos ayı sonu itibarıyla okullarımızda temizlik ve güvenlik anlamında TYP kapsamında arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müdahalesiyle biz 2026 yılı bahar yarıyılının başı itibarıyla TYP'yi de kaldırıp farklı bir modelle okullarımızın temizlik ve güvenlik problemini kadrolu değil ama farklı bir çözüm mekanizmasıyla onu 2026 bütçesine de koymuş olacağız ve o sorunu da çözeceğiz."