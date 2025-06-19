Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ölümcül kaza riski: O modeller trafikten çekiliyor

Fransa'da gerçekleşen ölümcül kazanın ardından ünlü otomobil devi, hava yastığında gerçekleşen arıza nedeniyle 82 bin aracı trafikten geri çekme kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ölümcül kaza riski: O modeller trafikten çekiliyor
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 16:32

Stellantis, hatalı hava yastıklarına sahip binlerce Citroen otomobilin tarfikten çekilmesini istedi. Stellantis, Japon yedek parça devi Takata'nın sorunlu hava yastıkları nedeniyle alınan karar neticesinde Fransa'da 82 bin Citroën C3 ve DS3 model aracın trafikten çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ölümcül kaza riski: O modeller trafikten çekiliyor

Bu açıklama, geçen hafta Reims kentinde 2014 model bir Citroën C3’te bulunan hava yastığının patlaması sonucu bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilen tüm C3 ve DS3 modelleri "sürüşü durdur" (stop drive) geri çağırma kapsamına alındı.

Ölümcül kaza riski: O modeller trafikten çekiliyor

Açıklamada ayrıca Fransa genelinde şu ana kadar 690 bin araçtan 481 bininin onarımının tamamlandığı belirtildi. Fransa Ulaştırma Bakanlığı da, 11 Haziran’da meydana gelen kazanın ardından geri çağırma kapsamındaki tüm Citroën C3 ve DS3 modellerinin trafikten çekilmesini talep etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi
Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!
ETİKETLER
#Citroen C4
#Citroen Ami
#Citroen Berlingo
#Citroen C3
#Hava Yastığı
#CİTROEN
#trafikten toplanan araç
#kaza riski otomobil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.