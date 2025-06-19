Ölümcül kaza riski: O modeller trafikten çekiliyor

Stellantis, hatalı hava yastıklarına sahip binlerce Citroen otomobilin tarfikten çekilmesini istedi. Stellantis, Japon yedek parça devi Takata'nın sorunlu hava yastıkları nedeniyle alınan karar neticesinde Fransa'da 82 bin Citroën C3 ve DS3 model aracın trafikten çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklama, geçen hafta Reims kentinde 2014 model bir Citroën C3’te bulunan hava yastığının patlaması sonucu bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilen tüm C3 ve DS3 modelleri "sürüşü durdur" (stop drive) geri çağırma kapsamına alındı.

Açıklamada ayrıca Fransa genelinde şu ana kadar 690 bin araçtan 481 bininin onarımının tamamlandığı belirtildi. Fransa Ulaştırma Bakanlığı da, 11 Haziran’da meydana gelen kazanın ardından geri çağırma kapsamındaki tüm Citroën C3 ve DS3 modellerinin trafikten çekilmesini talep etmişti.