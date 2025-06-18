Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Önceden çöpe atılıyordu, şimdi altın değerinde! Şifa deposu bir besin

Geçmişte bal üreticilerince çöpe atılan ve protein deposu arı ekmeği, son zamanlarda yeni gelir kapısı oldu. Protein deposu olan arı ekmeği, kilosu 3 bin TL’den satılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 11:06

Bir zamanlar arıcılar tarafından değersiz görülüp çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde altınla yarışıyor... Arıların çiçek ve bitkilerden topladığı polenleri kovanda kendi enzimleriyle fermente ederek elde ettiği bu besin, zengin içeriğiyle öne çıkıyor.

Önceden çöpe atılıyordu, şimdi altın değerinde! Şifa deposu bir besin

Bal üreticileri, bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete denk protein içerdiğini belirtiyor. Özellikle diyet yapanlar ve çocukların gelişimi için sıkça tercih edilen bir takviye olarak kullanılan arı ekmeğinin çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

Önceden çöpe atılıyordu, şimdi altın değerinde! Şifa deposu bir besin

KİLOSU 3 BİN TL'DEN SATILIYOR

Şuan arı ekmeğinin kilosu 3 bin liradan satışa sunuluyor. 25 yıllık arıcı Engin Ekinci ise, “Son yıllarda yerli arıcılarımız da arı ekmeği üretmeye başladı” dedi. Arı ekmeğinin birkaç yıl önce çöp olarak atıldığını belirten Ekinci, "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir. Arılar çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarında getirerek kendi enzim ve salgılarını katarak bu yiyeceği üretiyorlar. İçerinde yaklaşık olarak 22-23 çeşit amino asit barındırıyor" dedi.

Önceden çöpe atılıyordu, şimdi altın değerinde! Şifa deposu bir besin

"ŞİFA DEPOSU BİR BESİN"

Arı ekmeğinin protein açısından da oldukça zengin olduğunu belirten Ekinci, "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip. Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Arı ekmeğinin kilogram fiyatı 3 bin lira. Birkaç yıl önce arı ekmeğinin üretim yapılmıyordu bu çöp olarak atılıyordu. Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor. Diyet yapan insanlar için çocukların gelişimi için de önerilen şifa deposu bir besin. Birçok farklı çiçekten oluşan çok şifalı bir besin" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!
Artvin'de heyelan felaketi! İş makinesi operatörleri canlarını zor kurtardı
ETİKETLER
#Sağlık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.