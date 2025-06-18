Önceden çöpe atılıyordu, şimdi altın değerinde! Şifa deposu bir besin

Geçmişte bal üreticilerince çöpe atılan ve protein deposu arı ekmeği, son zamanlarda yeni gelir kapısı oldu. Protein deposu olan arı ekmeği, kilosu 3 bin TL’den satılıyor.

Bir zamanlar arıcılar tarafından değersiz görülüp çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde altınla yarışıyor... Arıların çiçek ve bitkilerden topladığı polenleri kovanda kendi enzimleriyle fermente ederek elde ettiği bu besin, zengin içeriğiyle öne çıkıyor.

Bal üreticileri, bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete denk protein içerdiğini belirtiyor. Özellikle diyet yapanlar ve çocukların gelişimi için sıkça tercih edilen bir takviye olarak kullanılan arı ekmeğinin çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

KİLOSU 3 BİN TL'DEN SATILIYOR

Şuan arı ekmeğinin kilosu 3 bin liradan satışa sunuluyor. 25 yıllık arıcı Engin Ekinci ise, “Son yıllarda yerli arıcılarımız da arı ekmeği üretmeye başladı” dedi. Arı ekmeğinin birkaç yıl önce çöp olarak atıldığını belirten Ekinci, "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir. Arılar çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarında getirerek kendi enzim ve salgılarını katarak bu yiyeceği üretiyorlar. İçerinde yaklaşık olarak 22-23 çeşit amino asit barındırıyor" dedi.

"ŞİFA DEPOSU BİR BESİN"

Arı ekmeğinin protein açısından da oldukça zengin olduğunu belirten Ekinci, "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip. Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Arı ekmeğinin kilogram fiyatı 3 bin lira. Birkaç yıl önce arı ekmeğinin üretim yapılmıyordu bu çöp olarak atılıyordu. Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor. Diyet yapan insanlar için çocukların gelişimi için de önerilen şifa deposu bir besin. Birçok farklı çiçekten oluşan çok şifalı bir besin" ifadelerini kullandı.