Öncü gösterge İstanbul'un enflasyonu belli oldu! En fazla artış konutta

01 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:45

İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Ağustos ayında perakende fiyatlar, aylık yüzde 1,73; yıllık bazda ise yüzde 61,57 oranında yükseldi. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 0,98 yıllık yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

İTO'ya göre İstanbul'un ağustos ayı enflasyonu aylık yüzde 1,73, yıllık yüzde 61,57 oldu.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık 0,98, yıllık yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

KONUT HARCAMALARINDA ARTIŞ

Ağustosta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1,26, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,98, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,81, gıda harcamalarında yüzde 0,51 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 3,74 azalış oldu.

Ağustos ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,94, madenler grubunda yüzde 1,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,50, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.