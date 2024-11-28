OPEC+ kritik petrol üretim toplantısını erteledi

28 Kasım 2024 11:20 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:23

OPEC+ petrol ittifakı, ham petrol üretim stratejisine karar vermek için toplantısını 5 Aralık'a erteledi. Toplantı, bazı üyeler için uygun olmaması nedeniyle yeniden planlandı. Üretimi kademeli olarak artırmaya yönelik önceki bir plan, azalan talep ve artan dış üretim nedeniyle zorluklarla karşı karşıya.

Dünya petrol​ arzının yaklaşık yarısını karşılayan OPEC+​ ittifakı, kritik bir toplantıyı 5 Aralık'a erteledi. Örgüt içindeki kaynaklar, ilk olarak CNBC tarafından bildirilen ve daha sonra Reuters tarafından doğrulanan gecikmeyi doğruladı. İçeriden gelen bilgilere göre, erteleme, kilit üyelerin orijinal tarih olan Pazar gününü uygunsuz bulmasının ardından geldi.

OPEC+ TOPLANTISI ERTELENDİ

Planlanan toplantı öncesinde üst düzey bakanlar arasında görüşmeler yapılmıştı ve odak noktası, başlangıçta Ocak ayında yapılması planlanan petrol üretimindeki artışın potansiyel olarak ertelenmesiydi.

Erteleme, grubun önümüzdeki iki yıl boyunca üretim​ kesintilerini geri çekme stratejisine belirsizlik getirdi. Bu tür planlar, Çin'deki ve küresel olarak zayıf talep ve OPEC+ dışı ülkelerden artan petrol üretimiyle engellendi.

OPEC+ TOPLANTISI ÖNCESİ KRİTİK BULUŞMA

Suudi Arabistan, Rusya​ ve Kazakistan hafta sonu OPEC+ toplantısı öncesinde görüştü. OPEC+ kaynaklarının verdiği bilgiye göre, OPEC+'ın üst düzey bakanları, petrol üretici grubunun hafta sonu gerçekleştireceği üretim politikası toplantısı öncesinde yeni görüşmelerde bulundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Kazakistan Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev ve Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile telefonda görüştü.

Üç ülke Çarşamba günü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü Rusya ve diğer müttefiklerle bir araya getiren OPEC+ tarafından kabul edilen gönüllü petrol üretim kesintilerine tam bağlılığın önemini vurguladı.

Dünya petrolünün yaklaşık yarısını üreten OPEC+, 2024 ve 2025 yıllarında aylar boyunca küçük artışlarla petrol üretim kesintilerini kademeli olarak geri çekmeyi planlamıştı. Ancak Çin ve küresel talepteki yavaşlama ve grup dışındaki artan üretim, bu planı baltaladı.

TÜRKİYE'NİN PETROL İTHALATI EYLÜLDE AZALDI

Kritik dönemeç öncesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 43,1 azalarak 1 milyon 686 bin 454 ton olarak gerçekleşti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 781 bin 367 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 464 bin 751 tonla Irak ve 211 bin 334 tonla Kazakistan izledi.

Petrol ürünleri ihracatı ise yüzde 30,8 azaldı.