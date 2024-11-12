OPEC küresel petrol talebine yönelik tahminini düşürdü

12 Kasım 2024 15:00 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:05

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik beklentisini bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil düşürdü.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, Ekim ayında ham petrol üretiminde en büyük artış olan ülke Libya oldu. Libya’nın üretimi günlük 556 bin varil yükselerek 1 milyon 96 bin varile ulaştı. Buna karşılık, üretimde en fazla düşüş yaşayan ülke ise İran'dı; İran'ın üretimi günlük 68 bin varil azalarak 3 milyon 259 bin varil seviyesine indi.

EN BÜYÜK PETROL ÜRETİCİSİ ÜRETİMİNİ ARTIRDI

OPEC'in en büyük petrol üreticisi konumundaki Suudi Arabistan, Ekim ayında üretimini günlük 4 bin varil artırarak 8 milyon 968 bin varile yükseltti. OPEC grubunun genel ham petrol üretimi ise önceki aya kıyasla günlük 466 bin varil artarak 26 milyon 530 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde, küresel petrol sondaj kule sayısı 4 artarak 1825’e çıkarken, OPEC ülkelerindeki sondaj kule sayısı 5 azalarak 436 oldu.

OPEC, 2024 yılı için küresel petrol talebine yönelik tahminlerini revize ederek günlük 107 bin varil düşürdü. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin, geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 800 bin varil artarak 104 milyon varil seviyesine çıkması bekleniyor. OECD ülkelerinde talebin günlük 200 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil artacağı öngörülüyor.

OECD ÜLKELERİNDE GÜNLÜK PETROL TALEBİ

2025 yılı için küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşması tahmin ediliyor. Bu öngörü, OPEC'in geçen ayki tahminine göre günlük 103 bin varil daha düşük bir artış anlamına geliyor. 2025'teki talep artışının, OECD ülkelerinde günlük yaklaşık 100 bin varil, OECD dışındaki ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil olması bekleniyor.