OPEC petrol kararını verdi! Petrol devleri nisan ayını işaret etti

05 Aralık 2024 16:23 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:24

OPEC+ grubu yılın son toplantısını yaptı. Petrol devleri, üretim artışını erteleme kararı aldı. Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki grup, Ocak ayında günlük 180.000 varillik bir artışla başlaması gereken arz artışları serisini erteledi. Bu karar ile Brent petrolün varil fiyatı 72 doların altına geriledi.

Petrol ülkelerinden oluşan OPEC+​ grubu merakla beklenen kararını verdi. Opec+ petrol üretiminin yeniden canlandırılması planını üç ay erteledi.

OPEC+ PETROL ÜRETİMİ PLANINI ÜÇ AY ERTELEDİ

OPEC+'nın petrol üretiminin yeniden canlandırılması planını üç ay ertelediğini belirten bir delege, bunun ham petrol fiyatlarının artan fazla nedeniyle zorlandığı bir dönemde üçüncü kez erteleme olduğunu ifade etti.

Toplantının kamuya açık olmaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen delegeye göre, plan Nisan ayında başlayacak ve kesintileri daha önce planlanandan daha yavaş bir şekilde geri çekerek süreci Eylül 2026'da tamamlayacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve ortakları, Haziran ayında ilk olarak 2022'den beri durdurulan üretimi yeniden başlatacaklarını ve aylık dilimler halinde günde 2,2 milyon varil üretime başlayacaklarını duyurmuştu.

Ancak, en büyük tüketici Çin'de petrol talebi zayıflarken, ABD, Brezilya ve Kanada'dan gelen arzlar arttığı için planları engellendi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Opec+ tek bir varil bile eklemese bile küresel piyasalar 2025'te fazlalıkla karşı karşıya.

PETROL FİYATI GERİLEDİ

Petrol artışının ertelenmesi ile Brent petrolün varil fiyatı 72 doların altına indi.