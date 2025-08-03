OpenAI, 300 milyar değerlemeyle 8,3 milyar dolar yatırım aldı

Yapay zeka devi OpenAI, 300 milyar dolar değerlemeyle 8,3 milyar dolar tarihi yatırım topladı. Yatırımcı Dragoneer Investment Group, 2,8 milyar dolarlık taahhütle bu yatırım turuna liderlik etti. Bu, şimdiye kadar yapılan en büyük tek risk sermayesi yatırımlarından biri olabilir.

Tura, özel sermaye devleri Blackstone ve TPG ile yatırım fonu yöneticisi T. Rowe Price dahil olmak üzere birçok yeni yatırımcı katıldı. Diğer katılımcılar arasında Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management, D1 Capital Partners, Fidelity Management, Founders Fund, Sequoia Capital, Tiger Global ve Thrive Capital yer alıyor.

Raporda ayrıca şirketin iş metriklerinin önemli bir büyüme gösterdiği belirtildi. Yıllık tekrarlayan gelir, Haziran ayında 10 milyar dolardan, 13 milyar dolara yükseldi. Bu rakamın 2025 sonuna kadar 20 milyar doları aşması bekleniyor. Haftalık aktif ChatGPT kullanıcı sayısınınsa 700 milyonu geçtiği bildirildi. New York Times’a göre, aşırı talep gören tur, planlanandan aylar önce gerçekleşti.