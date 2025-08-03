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 | Bengü Sarıkuş

OpenAI, 300 milyar değerlemeyle 8,3 milyar dolar yatırım aldı

OpenAI, Dragoneer liderliğinde 8,3 milyar dolar yatırım topladı. Değerlemesi 300 milyar dolara ulaştı. Geliri 13 milyar dolara çıktı, ChatGPT haftalık 700 milyon kullanıcıya ulaştı

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OpenAI, 300 milyar değerlemeyle 8,3 milyar dolar yatırım aldı
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 16:15

Yapay zeka devi , 300 milyar dolar değerlemeyle 8,3 milyar dolar tarihi topladı. Yatırımcı Dragoneer Investment Group, 2,8 milyar dolarlık taahhütle bu yatırım turuna liderlik etti. Bu, şimdiye kadar yapılan en büyük tek risk sermayesi yatırımlarından biri olabilir.

OpenAI, 300 milyar değerlemeyle 8,3 milyar dolar yatırım aldı

Tura, özel sermaye devleri Blackstone ve TPG ile yatırım fonu yöneticisi T. Rowe Price dahil olmak üzere birçok yeni yatırımcı katıldı. Diğer katılımcılar arasında Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management, D1 Capital Partners, Fidelity Management, Founders Fund, Sequoia Capital, Tiger Global ve Thrive Capital yer alıyor.

OpenAI, 300 milyar değerlemeyle 8,3 milyar dolar yatırım aldı

Raporda ayrıca şirketin iş metriklerinin önemli bir büyüme gösterdiği belirtildi. Yıllık tekrarlayan gelir, Haziran ayında 10 milyar dolardan, 13 milyar dolara yükseldi. Bu rakamın 2025 sonuna kadar 20 milyar doları aşması bekleniyor. Haftalık aktif kullanıcı sayısınınsa 700 milyonu geçtiği bildirildi. New York Times’a göre, aşırı talep gören tur, planlanandan aylar önce gerçekleşti.

OpenAI, 300 milyar değerlemeyle 8,3 milyar dolar yatırım aldı
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#yatırım
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#yapay-zeka
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#Ekonomi
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