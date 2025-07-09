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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

OPET'e 131 milyonluk ceza kesildi! İşte gerekçesi

Rekabet Kurulu, ünlü akaryakıt firması Opet Petrolcülük AŞ'ye (OPET) 131 milyon 308 bin TL idari para cezası kesti. Cezanın gerekçesi olarak "bayilik ilişkisini 5 yılın ötesine taşıyan kira stratejisi" gösterildi.

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OPET'e 131 milyonluk ceza kesildi! İşte gerekçesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 20:10

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, kurulun, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren OPET hakkında bayileriyle yaptığı dikey anlaşmalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma usulü ile sonuçlandırıldığı bildirildi.

CEZA GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Açıklamada, bayilik sözleşmesi devam ederken bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı ve bu yolla şikayetçi bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresinin 5 yılı açacak şekilde kurgulandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma süreci devam ederken, OPET tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Bunun üzerine, Rekabet Kurulunun OPET'in rekabet etmeme yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalar ile ilgili kanunu ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Kurul, bu kapsamda 131 milyon 308 bin 900,95 lira uygulanmasına ve soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

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ETİKETLER
#uzlaşma
#rekabet kurulu
#idari para cezası
#Opet
#Dikey Anlaşmalar
#Akaryakıt Sektörü
#Ekonomi
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