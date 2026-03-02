Ordu'da eğitime 1 gün ara! Valilik açıkladı

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamında, Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde ise kısmi olarak 3 Mart Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.





