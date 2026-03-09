Orta Doğu gerilimi kripto paraları yaktı

Kategoriler
Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların oluşturduğu jeopolitik baskı, finansal piyasalarda risk iştahını zayıflatmaya başladı. Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi ve küresel ekonomiye dair endişelerin artması, kripto para piyasasında da satışları tetikledi.
Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde Bitcoin sert bir düşüşle karşılaştı. Lider kripto para, pazartesi günü yüzde 2,36 değer kaybederek 65.633 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin son bir haftanın en düşük seviyesini test etmiş oldu.
Piyasadaki bu geri çekilmenin arkasında yalnızca jeopolitik riskler yok. Aynı zamanda yatırımcıların yaklaşan ABD enflasyon verileri öncesinde daha savunmacı bir pozisyon alması da dikkat çekiyor.
Tokenize Capital Yönetici Ortağı Hayden Hughes, Orta Doğu’daki gelişmelerin artık tekil bir askeri olay olarak görülmediğini söylüyor. Ona göre yaşananlar küresel ekonomi üzerinde kalıcı etkiler bırakabilecek bir sürecin başlangıcı olabilir.
Hughes, özellikle enerji maliyetlerindeki yükselişin ABD’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerini yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir tablo, piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açabilir. İşte bu nedenle birçok yatırımcı şimdiden daha temkinli davranmayı tercih ediyor.
Ericsenz Capital Yatırım Direktörü Damien Loh ise Bitcoin’deki düşüşün diğer riskli varlıklarla kıyaslandığında görece sınırlı kaldığını belirtiyor. Nasdaq vadeli işlemleri ya da Güney Kore borsasının göstergelerinden Kospi ile karşılaştırıldığında kripto piyasasının daha sakin kaldığını ifade ediyor.
Loh’a göre bunun önemli bir nedeni var: piyasadaki kaldıraçlı uzun pozisyonların önemli ölçüde azalması. Yani yatırımcılar zaten bir süredir daha temkinli hareket ediyor.
Piyasadaki bir başka dikkat çekici gelişme ise spot Bitcoin ETF’lerindeki para hareketleri. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden kasım ayından bu yana yaklaşık 6 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Hayden Hughes, bu verinin kurumsal yatırımcıların piyasada beklemek yerine risk azaltma eğiliminde olduğunu gösterdiğini söylüyor. Yani büyük yatırımcılar şimdilik kenarda durmayı tercih ediyor.
Analistlere göre Bitcoin’de 64.000 dolar seviyesi kısa vadede en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatın 61.000 dolara kadar gerileyebileceği konuşuluyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ise gözler 68.000 dolar seviyesinde. Bu bölge, piyasa için güçlü bir direnç olarak izleniyor.