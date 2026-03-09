Orta Doğu gerilimi kripto paraları yaktı

Kripto piyasasında kaldıraç azalıyor

Ericsenz Capital Yatırım Direktörü Damien Loh ise Bitcoin’deki düşüşün diğer riskli varlıklarla kıyaslandığında görece sınırlı kaldığını belirtiyor. Nasdaq vadeli işlemleri ya da Güney Kore borsasının göstergelerinden Kospi ile karşılaştırıldığında kripto piyasasının daha sakin kaldığını ifade ediyor.

Loh’a göre bunun önemli bir nedeni var: piyasadaki kaldıraçlı uzun pozisyonların önemli ölçüde azalması. Yani yatırımcılar zaten bir süredir daha temkinli hareket ediyor.