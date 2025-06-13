Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

Orta Doğu'daki gerginlik petrol ve altın piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirten Ekonomist Sefer Şener, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, gerginliğin uzaması ihtimalinde yaşanabilecek ekonomik gelişmelere dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 15:14

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda Orta Doğu’daki gerginliğin piyasalara etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şener, son gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yüzde 8,5 oranında artış yaşandığını ve bu artışın enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

"Bu durum daha önceki krizlerde olduğu gibi sınırlı mı kalacak, yoksa daha geniş kapsamlı bir çatışmaya mı dönüşecek?" sorusunu gündeme getiren Şener, özellikle İran’ın atacağı adımların belirleyici olacağını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel ölçekte ekonomik riskler oluşturduğunu vurgulayan Şener, "İran’ın İsrail’e nasıl bir yanıt vereceği önemli. Şu ana kadar önceki saldırılara karşı yoğun bir tepki gösterilmemişti. Bu kez verilecek yanıt cılız kalabilir. Ancak görünen o ki, bugün İran da İsrail gibi her yerde ve gerilimler sürüyor" dedi.

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

KÜRESEL ÖLÇEKTE RİSKLER HER ZAMAN MEVCUT

Küresel ölçekte risklerin her zaman var olduğunu söyleyen Şener, piyasaların bu risklere göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Borsa İstanbul’da yüzde 5’in üzerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Şener, bu sürecin ne kadar süreceğinin piyasalar açısından belirleyici olacağını ve gelişmelerin zamanla yayılabileceğini belirtti.

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

Altın ve petrol piyasalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şener, "Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki yükselişten geçici olarak etkilenebilir. Ancak kalıcı bir savaşa dönüşmesi durumunda küresel ticaret ve petrol piyasaları doğrudan etkilenir" diye konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA PETROL ARZI DARALIR"

Şener, olası savaş senaryosunda öncelikle petrol fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi. "Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda petrol arzı yavaşlar ve fiyatlar hızla yükselir. Bu, küresel ticaret yollarını da etkiler. Ticari yapı değişir ve risk seviyesi artar" dedi.

Küresel kriz dönemlerinde yatırımcıların altına yöneldiğini hatırlatan Şener, son iki yılda birçok merkez bankasının dolardan çıkarak altına yöneldiğini belirtti. "Bu tarz jeopolitik gerilimlerin uzun vadeli olması altın fiyatlarını yukarı taşır. 3.450 dolar seviyesinin aşılması mümkün hale gelir" dedi.

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

"ENFLASYONLA MÜCADELE ZORLAŞABİLİR"

Şener, son iki yıldır küresel ölçekte süren enflasyonla mücadele sürecinin petrol fiyatlarındaki artış ve ticaret riskleri nedeniyle daha da zorlaşabileceğini ifade etti. “Bu gelişmeler, enflasyonu küresel ölçekte tekrar yükseltebilir. Savaşın uzaması tüm ekonomiler için ciddi bir risk oluşturur. Ülkelerin risk birimleri artıyor, borçluluk oranlarına da olumsuz yansıyor” dedi.

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

Uluslararası piyasalarda ticari gerilimlerin azaldığı bir dönemde yeniden ortaya çıkan bu jeopolitik risklerin, uzun sürmesi halinde hem borsa, hem petrol hem de altın üzerinden tüm ülke ekonomilerine yansıyacağını vurguladı.

"EN KÖTÜ SENARYO: PETROL ARTIŞI, ENFLASYON VE EMTİA RİSKİ"

Şener, iç piyasa açısından bakıldığında Türk Lirası üzerinde en büyük etkinin petrol fiyatlarındaki artış olacağını belirtti. Bu durumun hem enflasyon hem de emtia fiyatları açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. “Böyle dönemlerde en önemli şey panik yapmamak. Borsa yatırımcıları ani kararlar almamalı. Aynı zamanda bu düşüşler alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu gerilimi petrolü ve altını fırlattı: Ekonomist Şener'den savaş senaryosu

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 20-25 ORANINDA BİR YÜKSELİŞ OLABİLİR

Şener, yatırımcıların hem iç hem dış dinamikleri gözeterek hareket etmesi gerektiğini ve yaşanan gelişmelerin kısa süreli olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Son olarak, piyasaların şu anda yaşanan gelişmeleri kısa vadeli olarak fiyatladığını belirten Şener, "Aksiyonun boyutu değişirse, petrol fiyatlarında yüzde 20-25 oranında bir yükseliş görebiliriz. Altın fiyatları da daha yüksek seviyelere ulaşabilir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatacak!
'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.