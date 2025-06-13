Orta Doğu krizi Borsa’ya sıçradı!  BIST 30’da sert satış dalgası: Yüzde 4'e yakın düşüş

İsrail, dün gece İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok bölgesine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Orta Doğu’da yükselen tansiyon, yalnızca askeri cephede değil, küresel ekonomi üzerinde de ciddi etkilere neden oldu. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte yatırımcı güveni düştü, piyasalar çalkalanmaya başladı.

BORSA İSTANBUL’DA SERT SATIŞ DALGASI

Jeopolitik risklerin artması, Borsa İstanbul’da da sert satışları beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa kıyasla yüzde 3,71 oranında düşüşle 9.166,80 puandan başladı. Zaten dün de satış baskısında olan endeks, günü yüzde 1,71’lik kayıpla 9.520,22 puanda kapatmıştı.

TÜM SEKTÖRLER KIRMIZIDA

Günün açılışında neredeyse tüm sektörlerde kayıplar gözlendi. Özellikle:

Bankacılık endeksi yüzde 4,77 gerilerken,

yüzde 4,77 gerilerken, Holding endeksi yüzde 4,10 düşüş yaşadı.

yüzde 4,10 düşüş yaşadı. Ulaştırma sektörü ise yüzde 5,95 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman arayışına yöneldiğinin sinyalini verirken, hisse senedi piyasalarındaki baskının bir süre daha sürebileceği endişesini doğurdu.

KÜRESEL PİYASALARDA ORTA DOĞU ENDİŞESİ HAKİM

Küresel piyasalar da Orta Doğu'daki gelişmelere duyarsız kalmadı. ABD ile Çin arasındaki ekonomik temasların oluşturduğu sınırlı iyimserlik, bölgedeki gerilimin gölgesinde kaldı. Artan risk algısı, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden olurken, gelişmekte olan ülke borsalarında da satışlar hız kazandı.