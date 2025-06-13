Orta Doğu’da gerilim büyüyor! Pegasus, 3 ülkeye uçuşları durdurdu

İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından Pegasus’tan kritik hamle geldi. Pegasus, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Şirket, yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanıdığını açıkladı.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, hava yolu trafiğini de doğrudan etkiledi. Pegasus Hava Yolları, bölgedeki olağanüstü durum nedeniyle bazı seferlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

İRAN, IRAK VE ÜRDÜN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Pegasus’tan yapılan resmi açıklamada, İran uçuşlarının 19 Haziran 2025 tarihine kadar iptal edildiği belirtildi. Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere durdurulduğu ifade edildi. Şirket, yolcuların güvenliğini öncelikli tutarak bu kararın alındığını vurguladı.

LÜBNAN UÇUŞLARINDA YENİ PLANLAMA

Lübnan’a yapılacak uçuşlarla ilgili de düzenleme yapıldı. Açıklamaya göre, olası riskler dikkate alınarak Lübnan seferlerinin gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlandığı bildirildi.

YOLCULARA EKSTRA HAKLAR TANINDI

Pegasus, iptal edilen ya da etkilenen seferler için yolculara çeşitli kolaylıklar da sunuyor. Buna göre, 30 Haziran 2025 tarihine kadar İran, Irak ve Ürdün kalkışlı ya da varışlı bileti olan yolcular:

Kesintisiz iptal ,

, Ücretsiz tarih değişikliği ,

, Bileti açığa alma

haklarından yararlanabilecekler.

İŞLEMLER ÜCRETSİZ YAPILABİLECEK

Tüm bu işlemler, Pegasus’un resmi internet sitesi olan flypgs.com üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.