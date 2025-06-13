Orta Doğu’daki kriz uçuşları vurdu! AJet İran, Irak ve Ürdün seferlerini durdurdu

İsrail-İran geriliminin tırmanması sonrası AJet’ten kritik hamle geldi. Şirket, uçuş güvenliği gerekçesiyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi saat 06.00’ya kadar durdurdu.

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran’ın hava sahasını kapatmasıyla birlikte hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşanıyor. Artan güvenlik endişeleri nedeniyle pek çok havayolu şirketi güzergahlarını yeniden gözden geçiriyor.

İRAN, IRAK VE ÜRDÜN SEFERLERİ DURDURULDU

Bu gelişmelerin ardından AJet, uçuş güvenliği gerekçesiyle İran, Irak ve Ürdün’e gerçekleştirdiği seferleri geçici olarak durdurdu. Şirket, bu üç ülkeye olan uçuşlarını 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan AJet’in Lübnan seferleri sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirilecek. Irak hava sahasını kapsayan Orta Doğu uçuşlarının ise alternatif rotalarla, ilgili hava sahasına girmeden düzenlenmesi planlanıyor. Havayolu yetkilileri, yolcu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgularken, gelişmelere göre uçuş planlamalarında güncelleme yapılabileceğini belirtti.