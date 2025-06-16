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 | Bengü Sarıkuş

Orta Doğu'daki savaş piyasaları vurdu! Ergezen: İran Hürmüz’ü kapatırsa dünya sarsılır

Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen Orta Doğu'daki savaşın Türkiye ve küresel piyasalara etkisi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Ergezen Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirim hamlesi ile ilgili de değerlendirme yaptı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 11:33

Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, bölgede artan tansiyonun küresel piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi. Petrol fiyatlarının 75 dolar seviyelerine yükseldiğini belirten Ergezen, piyasa oyuncularının şimdilik savaşın genişlemeyeceğini düşündüğünü ancak risklerin yüksek olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki savaş piyasaları vurdu! Ergezen: İran Hürmüz’ü kapatırsa dünya sarsılır

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin etkileneceğini ifade eden Ergezen, bu durumun doğrudan fiyat artışı anlamına geleceğini söyledi. “Petrol fiyatı 90 dolara, çatışma yayılırsa 120 doları bulabilir” diyerek Boğaz'ın stratejik önemine dikkat çekti.

Orta Doğu'daki savaş piyasaları vurdu! Ergezen: İran Hürmüz’ü kapatırsa dünya sarsılır

BU HAMLE İRAN'IN KENDİSİNE DE ZARAR VERİR

İran'ın altyapısının ciddi zarar gördüğünü belirten Ergezen, Hürmüz'ün kapatılmasının İran ekonomisine de büyük zarar vereceğini ve bu adımın ancak son çare olarak düşünülebileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki savaş piyasaları vurdu! Ergezen: İran Hürmüz’ü kapatırsa dünya sarsılır

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Küresel ölçekte yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ülkeler için savaşın devam etmesinin büyük risk taşıdığını belirtenErgezen, bu durumun merkez bankalarının faiz kararlarını etkileyebileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde faiz konusunda indirim ihtimali olan TCMB için de değerlendirmede bulunan Ergezen, Türkiye özelinde haziran ayında faiz indiriminin artık beklenmediğini, temmuzda ise ancak sınırlı bir indirim kararı alınabileceğini ifade etti.

Orta Doğu'daki savaş piyasaları vurdu! Ergezen: İran Hürmüz’ü kapatırsa dünya sarsılır

YOLLAR DEĞİŞİYOR, TAŞIMA MALİYETLERİ ARTIYOR

Ergezen ayrıca bölgedeki savaş nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçişlerin azalmasının, küresel navlun ve taşıma maliyetlerini artırdığını ve bu durumun fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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ETİKETLER
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#Taşıma Maliyetleri
#Ekonomi
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