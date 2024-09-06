Orta Vadeli Program'da esnek çalışma düzenlemesi için dikkat çeken tarih!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:10

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin Orta Vadeli Programda da tarih verildi. Buna göre, sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

Dün açıklanan Orta Vadeli Program Resmî Gazetesi’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OVP’de Türkiye’nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlenirken çalışma yaşamına ilişkin önemli mesajlar verildi. Güvenlik mevzuatının yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirileceği ifade edildi. OVP’DE DİKKAT ÇEKEN TARİH Orta Vadeli Program’ın 2025-2027 yıllarını kapsayacağı ifade edildi. Bununla beraber sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı ve tahsilatı ile yeni çalışma biçimlerine uyum artırılacağı öğrenildi. OVP takvimine göre, 2025 yılının 2. çeyreğinde sosyal güvenlik mevzuatı değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. İŞ YAŞAMINDA ESNEKLİK SAĞLANACAK Öte yandan Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerindeki gelişmeler doğrultusunda 2025'in 1. çeyreğinde yeni düzenlemeler de hayata geçirilecek. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak. İlgili Haberler Asgari ücrete yapılacak zam oranını duyurdu! Yeni OVP hedeflerinin ardından yeni hesaplama geldi Benzine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir