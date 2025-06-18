Ortadoğu’da savaş, piyasalarda tedirginlik: Gözler Fed’in kararında

İsrail ile İran arasındaki hava saldırıları altıncı gününe girerken, piyasalar riskli varlıklardan uzak durmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a “koşulsuz teslim ol” çağrısı ve Amerikan ordusunun bölgeye yeni savaş uçakları sevk edeceğine dair haberler, yatırımcılardaki endişeleri iyice artırdı.

Commonwealth Bank of Australia’dan Joseph Capurso, “Ortadoğu’daki sorunlar hâlâ çözülmedi. Trump’ın açıklamaları işlerin daha da tehlikeli bir hal alabileceğini gösteriyor,” diyerek jeopolitik risklerin fiyatlara yansıdığına dikkat çekti.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Gerilimle birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürüyor. Brent tipi ham petrol yüzde 0,3 artışla varil başına 76,67 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 0,43 artışla 75,16 dolara yükseldi. Her iki kontrat da bir önceki seansta yüzde 4’ün üzerinde sıçramıştı.

BORSALARDA KIRILGAN HAVA SÜRÜYOR

Asya ve Avrupa piyasalarında hafif düşüşler görüldü. Japonya dışı Asya-Pasifik borsalarını kapsayan MSCI endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri yüzde 0,34, DAX vadelileri ise yüzde 0,54 düştü. FTSE vadeli işlemleri ise sınırlı da olsa yüzde 0,06 yükseldi. ABD’de S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri hafif artış gösterse de, Wall Street’teki önceki kapanışlar eksideydi.

DOLAR GÜVENLİ LİMAN KONUMUNU KORUYOR

Dolar, diğer para birimlerine karşı güçlü kalmaya devam etti. Euro, salı günü yaşadığı yüzde 0,7’lik düşüşün ardından toparlanmakta zorlanarak 1,1501 seviyelerinde işlem gördü. İngiliz sterlini yüzde 0,12 artışla 1,3443 dolara çıksa da önceki seansta yüzde 1,1 gerilemişti. Japon yeni karşısında ise dolar yüzde 0,2 değer kaybederek 144,98 seviyesine indi.

Macquarie Group’tan Thierry Wizman, savaşın küresel petrol arzını tehdit ettiği durumlarda doların hâlâ bir sığınak para birimi olarak öne çıktığını vurguladı.

FED’İN KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar şimdi gözünü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugünkü faiz kararına çevirdi. Beklentiler Fed’in faizleri sabit bırakacağı yönünde olsa da, bankanın ekonomik projeksiyonları yakından izlenecek. Öte yandan, salı günü açıklanan verilere göre ABD’de perakende satışlar mayıs ayında yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Bu da ABD ekonomisinde kırılganlık sinyali olarak yorumlandı.

MFS Investment Management’tan Erik Weisman, “Fed cephesinde büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Belki ekonomik projeksiyonlarda büyümenin biraz yavaşlayacağı, enflasyonun ise hafif yukarı revize edileceği bir tablo görebiliriz,” dedi.

TAHVİL VE DEĞERLİ METALLERDE HAREKETLİLİK

Jeopolitik risklerle birlikte yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4067 seviyesinde sabit kaldı. İki yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,9582 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı yüzde 0,13 artışla 3.392 dolara çıktı.