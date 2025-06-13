Ortadoğu'daki gerilim hesaplarınızı vurabilir! Uzmanlardan kritik uyarı

İsrail, bu kez de İran'a saldırı başlattı ve İran ordusu için önemli isimleri hedef aldı. Ortadoğu'daki bu gerilim piyasalara hızlıca etki etti. Altın fiyatları fırladı, dolar ve euro fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Uzmanlar yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

Dünya İsrail-İran arasındaki çatışmayı konuşuyor. İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını hedef alarak saldırılara başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların 'gerektiği kadar' süreceğini söyledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil beş ölü ve 20 yaralının olduğu duyuruldu. ABD, İsrail'in saldırılarına dahil olmadıklarını açıkladı. İran ise saldırılardan ABD'nin de sorumlu olduğunu ve bedel ödeyeceğini söyledi.

Küresel piyasalar da bu durumu yakından takip ediyor. Nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi için İsrail tarafından İran'a saldırılar gerçekleştirildi ve hedef alınan noktalar vuruldu. İran tarafı üst düzey yetkililerini kaybetti ve İsrail'e karşı saldırı başlatacağı açıklandı. Petrol açısından büyük rezervlere sahip olan ve Hürmüz Boğazı'nı kontrolünde tutan İran'ın piyasalar üzerinde etkisi büyük.

RİSKLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPANLAR DİKKAT!

DBS Group Research'ten Chang Wei Liang'ın yorumuna göre, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler nedeniyle riskli varlıklar geri çekilebilir. İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattığına işaret eden Liang, "Bu gelişme, ABD ile İran arasında İran'ın nükleer programını kısıtlamaya yönelik görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedilmesinin ardından geldi" dedi.

Stratejist, "Piyasalar bir tırmanma riskini dikkatle değerlendirecektir. CHF ve JPY gibi güvenli limanlar ralli yaptı" dedi.

MUFG Bank'tan Michael Wan, petrol fiyatlarındaki artışın petrol ithalatına bağımlı ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

Wan'a göre bu para birimleri arasında Hindistan rupisi ve Filipin pesosu da bulunuyor. Ancak, bu ülkelerdeki enflasyon ve cari açıkların başlangıç seviyelerinin "oldukça iyi olduğu göz önüne alındığında, Asya para birimlerinin yörüngesini anlamlı bir şekilde değiştirmek için petrol fiyatlarında sürekli bir artış gerekebilir" dedi.