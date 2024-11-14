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Araç sahipleri dikkat! 500 lira ödeyip, 40 bin liralık masraftan kurtulun

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:18

Diyarbakır’daki oto sanayilerde kış bakımları yoğunluğu dikkat çekiyor. Araç bakım ustaları, 500 liralık önlem almayarak 40 bin liraya varan büyük hasar riskine karşı sürücüleri kış bakımına davet ediyor.

Soğuk aylar öncesinde lastik, motor, antifriz ve akü gibi bakımları yaptırmak isteyen sürücüler oto tamircilerinin yolunu tutuyor. Bakım ustası, kışın olumsuz hava koşullarında sorun yaşamamak için bu bakımların önemini vurguluyor.

Oto tamir ustasından sürücülere cüzdan koruyan uyarı geldi: 500 lira ödeyip, 40 bin liralık masraftan kurtulun - 1. Resim

BU BAKIMLARI MUTLAKA YAPTIRIN

İşletme sahibi Baver Mafrak, hava koşullarının değişmesiyle birlikte yoğunluk yaşadıklarını belirterek, antifriz kontrolü, yağ bakımı, akü değişimi ve kalorifer temizliği gibi hizmetler sunduklarını ifade etti. Mafrak, "Temel bakımlar yapılmazsa 30-40 bin lira gibi ciddi masraflarla karşılaşılabilir. Sadece 500 lira vererek bu riskin önüne geçilebilir" dedi.

Oto tamir ustasından sürücülere cüzdan koruyan uyarı geldi: 500 lira ödeyip, 40 bin liralık masraftan kurtulun - 2. Resim

DİYARBAKIR'A İL DIŞINDAN GELENLER VAR

Müşterilerden Hüseyin İlbasmış, İzmir’de küçük bir kaza geçirdikten sonra hem bakım hem de kaporta işlemleri için Diyarbakır’a geldiğini belirtti. İlbasmış, "Kışa girmeden tüm bakımları yaptırmak zorundayız. Filtreler tıkanmış, lastikler eskimiş. Güvenliğimiz için bunlara dikkat etmeliyiz," dedi.

Oto tamir ustasından sürücülere cüzdan koruyan uyarı geldi: 500 lira ödeyip, 40 bin liralık masraftan kurtulun - 3. Resim

Mehmet Taşkın ise aracını kışa hazırlık için getirdiğini, antifriz ve kış lastiği gibi bakımları yaptırdığını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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