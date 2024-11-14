Araç sahipleri dikkat! 500 lira ödeyip, 40 bin liralık masraftan kurtulun

14 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:18

Diyarbakır’daki oto sanayilerde kış bakımları yoğunluğu dikkat çekiyor. Araç bakım ustaları, 500 liralık önlem almayarak 40 bin liraya varan büyük hasar riskine karşı sürücüleri kış bakımına davet ediyor.

Soğuk aylar öncesinde lastik, motor, antifriz ve akü gibi bakımları yaptırmak isteyen sürücüler oto tamircilerinin yolunu tutuyor. Bakım ustası, kışın olumsuz hava koşullarında sorun yaşamamak için bu bakımların önemini vurguluyor.

BU BAKIMLARI MUTLAKA YAPTIRIN

İşletme sahibi Baver Mafrak, hava koşullarının değişmesiyle birlikte yoğunluk yaşadıklarını belirterek, antifriz kontrolü, yağ bakımı, akü değişimi ve kalorifer temizliği gibi hizmetler sunduklarını ifade etti. Mafrak, "Temel bakımlar yapılmazsa 30-40 bin lira gibi ciddi masraflarla karşılaşılabilir. Sadece 500 lira vererek bu riskin önüne geçilebilir" dedi.

DİYARBAKIR'A İL DIŞINDAN GELENLER VAR

Müşterilerden Hüseyin İlbasmış, İzmir’de küçük bir kaza geçirdikten sonra hem bakım hem de kaporta işlemleri için Diyarbakır’a geldiğini belirtti. İlbasmış, "Kışa girmeden tüm bakımları yaptırmak zorundayız. Filtreler tıkanmış, lastikler eskimiş. Güvenliğimiz için bunlara dikkat etmeliyiz," dedi.

Mehmet Taşkın ise aracını kışa hazırlık için getirdiğini, antifriz ve kış lastiği gibi bakımları yaptırdığını belirtti.