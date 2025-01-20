Oto yıkama ücretleri çıldırdı! Yılbaşı sonrası zam üstüne zam

20 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:57

İstanbul ve Ankara başta olmak ülke genelinde oto yıkama ücretleri adeta çıldırdı. Aralık ayında 200-250 lira olan iç dış yıkama fiyatları bazı semtlerde 2,5 kata kadar arttı.

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Oto yıkama ücretleri ciddi şekilde cep yakmaya başladı. İstanbul​ ve Ankara​ başta olmak üzere yurt genelinde oto yıkama ücretleri yılbaşının ardından ortalama yüzde 40-50 bandında arttı. Bazı lüks semtlerde ise fahiş zamlar yüksek gelirli vatandaşları bile isyan ettirecek seviyeye yükseldi.

BAZI SEMTLERDE FİYATLAR CEP YAKIYOR

İki dev metropol İstanbul ve Ankara’da ortalama yılbaşı öncesi 200-250 lira olan oto yıkama ücretleri 300-400 TL seviyesini yükseldi. Ankara’da Çankaya, Oran Çukurambar, Batıkent; İstanbul’da ise Levent, Ortaköy, Beşiktaş, Kadıköy Sarıyer gibi lüks semtlerde ise oto yıkamacılar iç dış yıkama tarifesine 600-700 TL seviyesine yükseldi.

SELF SERVİS OTO YIKAMA REVAÇTA

Kış aylarında araçların sıkça kirlenmesi nedeniyle ticari araç sahipleri başta olmak üzere çok sayıda sürücü her ay oto yıkama için gelirlerinden önemli bir meblağ ayırmak durumda kalıyor.

Yüksek fiyatlar nedeniyle çok sayıda sürücü de benzin istasyonlarındaki self servis oto yıkama noktalarını tercih etmeye başladı. Bu durumun sonucu olarak da istasyonlarda araç yoğunluğu gözleniyor.