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Ekonomi
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:14

Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

Otobüsler neden ücretsiz 6 Ekim bugün bedava akbil basımı sonrası gündem oldu. Vatandaşlar otobüsler saat kaça kadar ücretsiz merak etmeye başladı. İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu ulaşım kararı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarıyla ilgili önemli bir karar alındığı belirtildi. İstanbulluların merak ettiği karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemlerde ulaşımın nasıl olacağı araştırılıyor. Otobüsler bugün neden ücretsiz, neden bedava? İşte 6 Ekim otobüslerin bugün ücretsiz olmasının nedeni…

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Editor
 TGRT Haber
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Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:14

’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlik ve kutlamalar gerçekleştiriliyor. nedeniyle tarafından toplu ulaşım araçlarını ilgilendiren bir duyuru yayımlandı. Otobüsler neden bedava, niye ücretsiz bugün? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir.
Otobüsler neden ücretsiz 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsizdir.
Otobüsler bedava mı, Ücretsiz ulaşım, 6 Ekim günü saat 23.59'a kadar geçerlidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu karar alınmıştır.
Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler ücretsizdir.
Marmaray'ın 6 Ekim'de ücretsiz olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmamıştır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

6 EKİM BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI İSTANBUL'DA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Ekim tarihinde entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla alınan karar kapsamında İstanbullular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan ulaşım araçlarından gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek. Açıklamada ücretsiz ulaşımın 6 Ekim günü boyunca yani saat 23.59’da kadar geçerli olacağı belirtildi.

Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

İBB’nin resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşım konusunda düzenleme yapıldığı aktarıldı. Karar doğrultusunda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek ve İstanbullular gün boyunca şehir içindeki ulaşım ihtiyaçlarını bu araçlarla ücret ödemeden karşılayabilecek.

Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim tarihinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İBB tarafından yapılan duyuruda, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Böylece 6 Ekim tarihinde otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi İstanbulkart entegrasyonuna dahil ulaşım araçlarında ücret alınmayacak.

Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü her yıl 6 Ekim’de anılırken, bu yıl da gün dolayısıyla çeşitli etkinlik ve kutlamalar gerçekleştiriliyor. İBB’nin açıklamasında, kurtuluşun 103. yıl dönümü kapsamında İstanbullulara toplu ulaşım kolaylığı sağlanacağı belirtildi ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor?

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

’ın 6 Ekim tarihinde ücretsiz olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Marmaray’ın ücretsiz olduğuna ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

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#İstanbul
#6 Ekim
#marmaray
#istanbulkart
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekonomi
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