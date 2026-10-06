İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlik ve kutlamalar gerçekleştiriliyor. 6 Ekim nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım araçlarını ilgilendiren bir duyuru yayımlandı. Otobüsler neden bedava, niye ücretsiz bugün? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Otobüsler neden ücretsiz? 6 Ekim saat kaça kadar otobüsler bedava, kaçta bitiyor? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Otobüsler neden ücretsiz 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsizdir. Otobüsler bedava mı, Ücretsiz ulaşım, 6 Ekim günü saat 23.59'a kadar geçerlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu karar alınmıştır. Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler ücretsizdir. Marmaray'ın 6 Ekim'de ücretsiz olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmamıştır.

6 EKİM BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI İSTANBUL'DA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla alınan karar kapsamında İstanbullular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan ulaşım araçlarından gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek. Açıklamada ücretsiz ulaşımın 6 Ekim günü boyunca yani saat 23.59’da kadar geçerli olacağı belirtildi.

İBB’nin resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşım konusunda düzenleme yapıldığı aktarıldı. Karar doğrultusunda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek ve İstanbullular gün boyunca şehir içindeki ulaşım ihtiyaçlarını bu araçlarla ücret ödemeden karşılayabilecek.

OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim tarihinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İBB tarafından yapılan duyuruda, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Böylece 6 Ekim tarihinde otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi İstanbulkart entegrasyonuna dahil ulaşım araçlarında ücret alınmayacak.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü her yıl 6 Ekim’de anılırken, bu yıl da gün dolayısıyla çeşitli etkinlik ve kutlamalar gerçekleştiriliyor. İBB’nin açıklamasında, kurtuluşun 103. yıl dönümü kapsamında İstanbullulara toplu ulaşım kolaylığı sağlanacağı belirtildi ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray’ın 6 Ekim tarihinde ücretsiz olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Marmaray’ın ücretsiz olduğuna ilişkin bir duyuru bulunmuyor.