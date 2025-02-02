Otobüslerde indirimli ve ücretsiz kartlar tarihe karışıyor! Vatandaşın cebini yakacak kararda tarih değişti

02 Şubat 2025 01:21 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 01:23

Ankara’da özel halk otobüsçüleri, mali destek alamadıkları gerekçesiyle indirimli ve ücretsiz otobüs kartlarını geçersiz kılmaya hazırlanıyor. Özellikle yaşlıları ve öğrencileri mağdur edecek bu adım için görüşmeler sürüyor. Vatandaşı mağdur edecek bu karar, büyük tepki toplarken, uygulamanın tarihi son anda değiştirildi.

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SGK’ya en fazla borcu olan ikinci belediye konumundaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri’ne gerekli mali desteği sağlayamayınca, faturayı vatandaş ödemek zorunda kaldı. Abonman, indirimli, öğrenci ve ücretsiz kartları kapsayan kısıtlama kararında ise tarih değişikliğine gidildi.

YAŞLI VE ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI KALDIRILIYOR

Ankara’da özel halk otobüsçülerinin, 1 Şubat itibarıyla 60-65 yaş ve öğrenci ulaşım kartlarını kabul etmeyeceğini açıklaması büyük tepki çekmişti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile yapılan görüşmelerin ardından, kısıtlama kararının 15 Şubat’a kadar ertelendiği duyuruldu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin özel halk otobüslerine sağladığı gelir desteğinin sona ermesini protesto ederek, indirimli ulaşım kartlarını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Kararın yürürlüğe girmesi beklenirken, ABB ile yapılan müzakereler sonucunda yeni bir adım atıldı.

TARİH 15 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Otobüsçü esnafı, gelir kayıplarını gidermek amacıyla biniş ücretlerine zam yapılması ve ekonomik kayıplarının karşılanması taleplerini ABB’ye iletti. Yapılan görüşmelerin ardından süreç, 15 Şubat’a kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri esnaflarının ekonomik sıkıntıları konusunda yürütülen görüşmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla çözüm süreci başlatılmıştır. Biniş ücretlerinin güncellenmesi ve esnafların zararlarının telafisi için gerekli adımların 15 Şubat 2025 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır."

Vatandaşların büyük tepkisini çeken kısıtlama kararının akıbeti, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.