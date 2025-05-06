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 | Suat Vilgen

Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

LPG fiyatı, Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası dev bir indirim geldi. 6 Mayıs itibarıyla otogaz litre fiyatı 1,20 TL düştü. Benzin ve motorin fiyatları ise sabit kaldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

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Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 08:54

Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak zaman zaman zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt sektöründe bu kez indirimin adresi LPG oldu. 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

LPG’DE 1 LİRA 20 KURUŞLUK İNDİRİM

Özellikle son dönemde vergi artışları nedeniyle sıkça zamlanan akaryakıt ürünleri, bu kez indirim haberiyle gündeme geldi. Otogaz (LPG) kullanan araç sahipleri, 6 Mayıs itibarıyla litre başına 1,20 TL daha az ödeyecek. Bu indirim, Türkiye genelinde pompaya yansımış durumda. Benzin ve motorin fiyatları ise aynı seviyede kalmaya devam ediyor. Bölgesel olarak küçük farklılıklar gösteren fiyatlar, Türkiye’nin üç büyük ilinde şu şekilde:

Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT VE LPG FİYATLARI

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT VE LPG FİYATLARI

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 25,59 TL

Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

ANKARA AKARYAKIT VE LPG FİYATLARI

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

Otogaz (LPG) büyük indirim aldı! 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

İZMİR AKARYAKIT VE LPG FİYATLARI

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46,56 TL

LPG: 26,04 TL

ETİKETLER
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#Ekonomi
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