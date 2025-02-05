Otomobil alacaklar için büyük tüyo! Kaçırılmaması gereken fırsat! Uzman isim o tarihleri işaret etti

05 Şubat 2025 14:35 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:39

Yeni yılla birlikte fiyatlar artmadan otomobil almak isteyenlere, uzman isimden büyük bir tüyo verildi. Araç fiyatlarında büyük bir artış olmasını beklemediklerini söyleyen oto galerici Ahmet Yurtlu, otomobil alımı için şubat ayını işaret etti.

Volvo, Tesla veya Mercedes değil! 2024'ün en güvenilir ikinci el otomobili belli oldu

Volvo, Tesla veya Mercedes değil! 2024'ün en güvenilir ikinci el otomobili belli oldu

Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Araç alım satımında yeni uygulamaya konulan sistemlerde bazı küçük sorunlar olduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğini söyleyen Oto galerici Ahmet Yurtlu "Yeni birtakım yasalar yürürlüğe girdi. Bunların eleştirilebilecek yönleri de var ve bazı bölümlerinin revize edilmesi gerekiyor. Örneğin, bu sistemin önce belirli bir pilot bölgede, mesela Bakırköy’de bir ay süreyle uygulanıp ardından ülke geneline yayılması, olası aksaklıkların daha net görülmesini sağlayabilir. Genel anlamda yapılan düzenlemeler olumlu sonuçlar doğurdu ancak bazı küçük eksiklikler mevcut. Örneğin, sigorta işlemleri artık satıştan önce yapılıyor. Eskiden vatandaşın sigorta konusunda daha geniş bir hareket alanı vardı; 10 günlük bir sürede daha uygun fiyatlar bulabiliyordu. Şimdi ise süreç daha hızlı ilerlediği için bazı sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

"KÜÇÜK PROBLEMLER OLSA DA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN KONULAR"

Sigorta yaptırıldıktan sonra araç üzerinde rehin veya tedbir çıkması ya da satıştan vazgeçilmesi durumunda, sigortanın iptali için tekrar satış işleminin gerektiğini aktaran Yurtlu, "Bunlar küçük problemler olsa da çözülmesi gereken konular. Bunların dışında sistemle ilgili büyük bir sorun bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARDAN BÜYÜK BİR FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK"

2025 yılına dair beklentilerini de paylaşan Yurtlu, araç fiyatlarında büyük bir artışı öngörmediklerini söyledi. Şubat ayının araç alımı için değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yurtlu, "Halk arasında otomotiv fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Biz ekonomiyi bilen bir toplumuz; vatandaş da araç alırken genellikle fiyatları altın, euro veya döviz kuru ile kıyaslıyor. Bu yüzden aşırı dalgalanmalar yaşanacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

"ARAÇ ALIMI İÇİN ŞUBAT AYI DEĞERLENDİRİLMELİ"

2025 yılında, 2024’teki enflasyon artış oranına benzer bir seyir izleneceğini ve fiyatların bu doğrultuda stabil bir şekilde artacağını tahmin ettiklerini belirten Yurtlu, "Aşırı fiyat değişimleri hem vatandaşları hem de sektörü olumsuz etkiliyor. İlkbahar aylarına doğru piyasanın canlanmasını bekliyoruz. Tatil planları yapılırken ikinci bir araca duyulan ihtiyaç artıyor veya insanlar tatil için yeni bir araç alma eğilimine giriyor. Nisan ayından itibaren fiyatların yükselme eğiliminde olacağını düşündüğümüz için, kısa vadede araç almayı düşünenlerin Şubat ayını değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.