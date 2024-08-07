Üç ay ertelemeli taşıt finansmanı geldi! Otomobil alma hayaliniz gerçek olacak

07 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:40

Araç hayali kuranlara sıfır veya ikinci el araçlar için 3 ay ödemesiz dönemli satın alma kolaylığı sağlayan finansman haberi geldi. Araç almayı planlayan vatandaşlar kampanyanın detaylarını sorguluyor. İşte 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı kampanyası şartları.

3 AY ERTELEMELİ TAŞIT FİNANSMANI

Hayalinizdeki araç başka bahara kalmasın diye Vakıf Katılım'dan müjde niteliğinde bir kampanya geldi.

48 ay vadeye kadar, sıfır kilometre ve 2. el araçlarda avantajlı kâr oranlarıyla taşıt finansmanı, vatandaşa nefes olacak.

Sıfır veya ikinci el araçlar için 3 ay ödemesiz dönemli satın alma kolaylığı sağlayan finansmana katılım şartları belli oldu.

TAŞIT KAMPANYASI ŞARTLARI BELLİ OLDU

Vakıfbank, yeni kampanyasıyla müşterilerine büyük kolaylık sunacak.

3 ay ertelemeli taşıt finansmanında bireysel müşterilerle gerçek kişi tacir müşterilerin bireysel amaçlı taşıt kredileri için kredilendirme oranı şöyle olacak;

Sıfır araçlar için aracın nihai fatura değeri, ikinci el araçlar için ise aracın kasko değeri,

400.000 TL'ye kadar olanlar için azami %70’i,

400.001 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50’si,

800.001 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30’u,

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20.

Bireysel müşterilerle gerçek kişi tacir müşterilerin bireysel amaçlı taşıt finansmanlarında;

400.000 TL ve altında olan araçlar için azami vade 48 ay,

400.001 TL – 800.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 36 ay,

800.001 TL – 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 24 ay,

1.200.001 TL – 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için ise azami vade 12 ay olacak.